5G acelera crescimento do setor de serviços em nuvem no Brasil

L5 Networks acredita que chegada da tecnologia impulsiona migração acelerada das empresas para servidores e telefonia cloud

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Brasil tem recebido um cenário promissor com os investimentos para a chegada da segunda fase do 5G, e segundo previsões da consultoria IDC Brasil é de que sejam investidos cerca de US$25,5 bilhões no mercado brasileiro de tecnologia até 2025, especialmente em aplicações de serviços em nuvem como servidores, telefonia, serviços omnichannel, big data, internet das coisas e cibersegurança.

Paulo Chabbouh, da L5 Networks enxerga mercado de nuvem em crescimento com popularização do 5G

Recentemente, a IDC projetou que os investimentos em nuvem oferecidos por terceiros devem crescer, em média 36,6% ao ano, sendo a segurança o principal motivo de busca pelo serviço.

Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks, pioneira no desenvolvimento de soluções cloud, o cenário do 5G no Brasil é positivo para o setor de telecomunicações e serviços em nuvem, pois oferece mais estabilidade aos clientes que estão em deslocamento.

"Acreditamos no anywhereoffice e desenvolvemos soluções para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e liberdade trabalhando de qualquer lugar. Inovamos ao criar PABX em nuvem, onde nossos clientes pudessem utilizar seus ramais diretamente em seus tablets, smartphones, notebooks ao estarem conectados à internet. Eliminamos a instalação de cabos nos escritórios e facilitamos o uso da telefonia. Com o 4G, nossos clientes já ganharam mobilidade de poder utilizar o serviço em deslocamento, mas, o 5G garante muito mais estabilidade no acesso aos dados, com mais robustez", analisa o especialista.

Empresas na nuvem possuem gerenciamento de informações mais ágil e maior segurança, além de ser possível integrar a telefonia em nuvem diretamente ao Microsoft Teams ou ao Google Workspace. "Somos pioneiros em incluir a telefonia em nuvem ao Teams e os únicos no Google Workspace, assim as empresas podem acessar tudo em um único lugar, com fácil gerenciamento, realizando ligações não apenas internamente, mas para qualquer número, com tarifas muito econômicas. Mantemos todas as funcionalidades de um PABX, incluindo contact center completo em uma única plataforma: sistemas, arquivos, chats, ligações, facilitando o entendimento do que aconteceu dentro de cada projeto".

Independente da chegada da tecnologia ao Brasil, as previsões do Gartner são de que o setor de nuvem tenha um crescimento de 75% até 2026. De acordo com a instituição, os gastos mundiais com serviços de Nuvem devem crescer 21,7% totalizando US$597,3 bilhões em 2023, contra US$491 bilhões em 2022.

