5G promove a atualização dos setores tradicionais e uma nova vida digital inteligente

O Diretor do Science and Technology Daily, destacou em seu comentário inicial que a mídia deve ser a "pioneira" na era 5G, acelerar a aplicação da tecnologia 5G no setor de mídia e criar uma boa opinião pública para a aplicação da tecnologia 5G. A mídia também precisa utilizar trabalhos objetivos e rigorosos para veicular pontos de vista científicos e racionais para o grande público, enquanto adota um método ameno de narrativa. Além disso, ele também apresentou o objetivo do Science and Technology Daily de "Um banco de dados, duas asas e três plataformas" e o uso de novas tecnologias, como 5G, para promover o desenvolvimento integrado em profundidade de mídia.

Li Xudong, diretor adjunto do Departamento de Ciência e Tecnologia da Província de Guangdong, salientou que a província de Guangdong tem promovido ativamente o desenvolvimento da aplicação industrial de 5G. Quando a era 5G começa e penetra gradualmente em todos os aspectos e detalhes da vida social, temos todos os motivos para acreditar que ela trará novas mudanças para a indústria da mídia. Li disse que este fórum certamente proporcionará um enorme estímulo para promover o desenvolvimento integrado da mídia em toda a China e acelerar o desenvolvimento de novas mídias tradicionais.

Comentando sobre como acelerar a integração aprofundada da mídia, Fang Zhenghui, Vice Diretor da China Foreign Languages Publishing Administration, disse que há três aspectos fundamentais que devem ser destacados: primeiro, precisamos adotar novas tecnologias com uma abordagem mais aberta; segundo, precisamos acompanhar as novas tecnologias com uma perspectiva mais afiada; terceiro, também precisamos aplicar novas tecnologias com uma mentalidade mais inclusiva.

Na seção de discurso de abertura, elites da mídia conhecida, empresas de tecnologia, do campo acadêmico e da indústria no país e no exterior apresentaram análises acadêmicas aprofundadas ou palestras sobre a aplicação e o desenvolvimento da nova rodada de construção 5G na mídia.

Os participantes discutiram diversos temas relacionados ao futuro cenário da pesquisa científica: a contribuição da cooperação internacional da tecnologia 5G para o desenvolvimento da sociedade humana; a perspectiva e os desafios da aplicação da tecnologia 5G no setor de mídia. Alguns participantes também mencionaram que devemos incentivar o desenvolvimento de novas cadeias do setor de mídia e o desenvolvimento de novas mídias com base na combinação de 5G com inteligência artificial (IA), realidade virtual (VR), blockchain e outras tecnologias.

Todos os participantes compartilharam opiniões sobre o incentivo à aplicação da tecnologia 5G entre mídias nacionais e estrangeiras e ofereceram orientações construtivas no sentido de facilitar a promoção global da tecnologia 5G.

Eles concordaram que 5G oferecerá suporte técnico fundamental para o desenvolvimento de um sistema de comunicação de mídia inteligente, em que todas as coisas, seja mídia, simbiose entre seres humanos e computadores e auto-evolução. As inovações disruptivas na indústria de mídia estão surgindo em um primeiro momento.

Fang Hanting, vice-presidente da Science and Technology Daily, foi o anfitrião do encontro.

Ele concluiu que na era 5G, sobretudo na era da economia digital, a mídia é o "cata-vento" da sociedade. Desde a conexão inteligente, impulsionada por dados, aos especialistas de mídia, passando pela imersão baseada em cenários, centralização panorâmica até a mídia ecológica, podemos observar o início da inovação subversiva da tecnologia 5G em muitos aspectos do setor de mídia. Por exemplo, com o aprofundamento da unidade de dados, a análise lógica por trás dos dados será um novo campo de notícias de dados, e alguns especialistas, produtores de notícias e de dados passarão a ser gradativamente "exterminadores de eventos".

Olhando para o futuro, a tecnologia 5G certamente levará a mudanças no setor de mídia. A tecnologia 5G despertou a tendência de que tudo é mídia. Se cada uma das mídias desejar atender às exigências da coexistência harmoniosa entre múltiplos objetos de comunicação (pessoas e dispositivos inteligentes) no novo sistema, um sistema ecológico precisa ser construído. Este sistema ecológico só terá a chance de sobreviver e desenvolver-se na era 5G se atender às exigências de mídia completa, mídia holográfica, mídia completa e mídia em vigor.

O Sr. Zhao Jianguo, editor-chefe adjunto do Guangming Daily, Sr. Zheng Bo, editor-chefe adjunto do Economic Daily, Sr. Cui Baoguo, professor da Faculdade de Jornalismo e Comunicação da Universidade de Tsinghua, Sra. Li Qin,professora da Faculdade de Jornalismo e Comunicação da Universidade de Renmin of China, Sra. Qu Jing, vice-presidente do Departamento de Relações Públicas e Comunicações da Huawei, Sra. Hou Mingjuan, vice-presidente da Qualcomm, Sr. Zhang Jun,gerente geral de Marketing Corporativo e Relações Públicas, Tencent, Sr. Wu Junhua, vice-presidente da iFlytek Co., Ltd, e Sr. Savitskii Alexei, assessor do editor-chefe da Sputnik News Agency, participaram da seção de discursos de abertura.

FONTE Science and Technology Daily | IUSTC

