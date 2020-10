5G+, von allen für alle

Guangzhou ist Gastgeber der World 5G Convention 2020 am 26. November

GUANGZHOU, China, 23. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der vorliegende Artikel wurde vom Veranstaltungskomitee des World 5G Convention verfasst (berichtet von Science and Technology Daily):

Die World 5G Convention 2020, die von der Volksregierung der chinesischen Provinz Guangdong, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas, dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie und dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gemeinsam organisiert wird, findet vom 26. bis zum 28. November in Guangzhou statt. Das Thema der Convention lautet „5G+ By All for All".

Am 4. März wurde im Rahmen einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas beschlossen, dass der Bau neuer Infrastrukturen wie 5G-Netze und Rechenzentren beschleunigt werden soll. Bei seinen diesjährigen Besuchen in Zhejiang, Shaanxi und anderen Städten gab Generalsekretär Xi Jinping nach und nach wichtige Anweisungen zur Beschleunigung des Baus neuer Infrastrukturen wie 5G.

Im Zuge der neuen Phase des Voranschreitens der weltweiten technologischen Revolution und des industriellen Wandels ist 5G zu einem vorrangigen Entwicklungsbereich in der weltweiten Strategie zur Entwicklung der Digitalwirtschaft geworden. Laut Prognosen der Global Association for Mobile Communications Systems wird es bis 2024 weltweit fast 1,2 Milliarden 5G-Nutzer geben. Die chinesische Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie prognostiziert, dass das kumulierte Investitionsvolumen in den 5G-Netzbau in China bis 2025 voraussichtlich 1,2 Billionen RMB erreichen wird. Damit werden Investitionen in vor- und nachgelagerte Industrieketten und Anwendungen in verschiedenen Branchen auf über 3,5 Billionen RMB angekurbelt. Zwischen 2020 und 2025 wird die kommerzielle 5G-Nutzung in China indirekt die gesamte Wirtschaftsleistung von rund 24,8 Billionen RMB ankurbeln.

Die World 5G Convention ist die weltweit erste internationale Veranstaltung zum Thema 5G und fand 2019 zum ersten Mal in Peking statt. Auf der Convention kamen Experten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen, um unter dem Motto „5G - Change the World, Create the Future" (dt. „5G - Die Welt verändern und die Zukunft gestalten") ausführliche Gespräche zu führen. Auf der Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung standen: Cai Qi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Sekretär des Kommunalkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Peking; Wang Yong, Staatsrat; Wang Zhigang, Minister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China; Miao Wei, ehemaliger Minister des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China und Lin Nianxiu, stellvertretender Direktor der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China. Die Liste macht die Bedeutung deutlich, die die Partei und die Staatsoberhäupter der 5G-Entwicklung beimessen.

Die World 5G Convention 2020 wird in Guangzhou stattfinden, wo wichtige und einflussreiche Wissenschaftler aus der weltweiten Informations- und Kommunikationsbranche auf weltbekannte 5G-Dienstleister und 5G-Anwendungsanbieter treffen werden, um sich über Spitzentechnologien, Branchentrends und innovative Anwendungen im 5G-Bereich auszutauschen. Die Convention wird die Antriebskraft von 5G in der neuen Wirtschaftsform der Welt und die Bedeutung von 5G für das neue Entwicklungsmuster in zwei Zyklen deutlich machen und hervorheben, dass 5G die Aufwertung traditioneller Industriesektoren und ein neues digitales Leben mit „intelligenten Vorteilen" fördert, was die Rolle und den Wert der Stärkung der 5G-Industrie für die Welt zusätzlich unterstreicht.

Gemäß der vom Organisationskomitee der World 5G Convention veröffentlichten Einführung wird die Konvention auf eine neue Art und Weise abgehalten, die traditionelle und Onlineanwendungen miteinander verknüpft und aus einer Eröffnungsfeier, einem Hauptforum und aus Diskussionsforen besteht. Das Forum zum Wandel von 5G und der Medienbranche sowie das Forum zum neuen Konsum von 5G und digitalem Leben finden erstmals am 25. November statt. Die Eröffnungsfeier und das Hauptforum finden am Morgen des 26. November statt. Die Diskussionsforen finden nacheinander an den Nachmittagen des 26. und des 27. November statt. Dazu gehören unter anderem die Foren zu den Themen Digitale Wirtschaft unter dem Einfluss von 5G und nachhaltige Entwicklung, 5G und die Entwicklung in der Greater Bay Area, Der 3. Internationale Gipfel für KI & I Guangzhou 2020, 5G und industrielles Internet, 5G und Öffentliche Gesundheit & Gesundheitswesen, 5G und Intelligenter Transport und das Internationale Seminar über zukünftige Informationskommunikationstechnologien und -strategien 2020. Ausführliche Diskussionen werden zu verschiedenen Themenbereichen und in verschiedenen Sektoren geführt.

Während des Kongresses findet vom 26. bis 28. November auch eine Ausstellung auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern statt, die sich mit neuen Lebensweisen, neuen Industrien, neuen Technologien und anderen Themen beschäftigt. Der interaktive Ausstellungsraum wird sich auf Aktivitäten im sozialen Bereich und in der Produktion konzentrieren, darunter die Themen Familienleben, Gesundheitswesen, Finanzverkehr, soziale Kommunikation, Bildung und Unterhaltung, Transport und Logistik, Produktion und Fertigung, Stadtplanung sowie weitere Anwendungsszenarien für 5G. Die Ausstellung zeigt vor allem bereits erfolgreiche Anwendungen von 5G und unterstreicht die Errungenschaften von 5G, die zugleich der Öffentlichkeit zugute kommen und die Wirtschaft stärken. Auf die Besucher warten 5G Smart Life-Anwendungen, die sie persönlich ausprobieren können, das Erleben der Förderung von 5G in der industriellen Produktion und ausführliche Erklärungen zu neuen Technologien und neuen Produkte in der vor- und nachgelagerten 5G-Industriekette.

In dem vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und dem Staatsrat im Februar 2019 herausgegebenen Umrissentwicklungsplan für die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao ist klar festgelegt, dass wir die Informationstechnologien der neuen Generation fördern und zu neuen grundlegenden Industrien ausbauen sollten und eine Reihe großer Industrieprojekte in Schlüsselbereichen wie neuen Display-Technologien, Kommunikationstechnologien der neuen Generation, 5G und mobilem Internet fördern sollten.

Als einer der Organisatoren des Konvents hat die Provinz Guangdong die Entwicklung von 5G-Anwendungen in der Industrie aktiv gefördert. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Provinz Guangdong den Aktionsplan der Provinz Guangdong zur Beschleunigung der Entwicklung der 5G-Industrie (2019-2022), in dem das Ziel und die Ausrichtung für die Entwicklung der 5G-Industrie festgelegt wurden. Als eine der ersten 5G-Pilotstädte in China legt Guangzhou großen Wert darauf, die Gelegenheit für die rasche Entwicklung von 5G zu nutzen und die Kultivierung neuer Geschäftstypen, neuer Volkswirtschaften und neuer Impulse zu beschleunigen. Der Wissenschaft und der Technologie soll neuer Auftrieb verliehen werden, um die Stadt Guangzhou bei der Verwirklichung des Ziels „alte Stadt, neue Vitalität" zu unterstützen. Auf der Convention soll es um den neuen Ausgangspunkt, die neuen Ausrichtungen und die neuen Möglichkeiten von 5G gehen. Im Vordergrund stehen dabei der Entwicklungstrend der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau, der kommerzielle Umsetzungsprozess und die Integration von 5G in allen Branchen. Zum Nutzen der Öffentlichkeit und zur Förderung der Greater Bay Area werden all diese Elemente miteinander verbunden.

Anmeldungen für die Teilnahme an der World 5G Convention 2020 und der Ausstellung werden jetzt angenommen. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Website der Convention: www.w5gc.com.

SOURCE Science and Technology Daily