5GAA : les démonstrations technologiques de Berlin montrent comment la dernière technologie cellulaire « Véhicule-à-Tout » peut sauver des vies

BERLIN, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La semaine dernière, la 5G Automotive Association (5GAA) a présenté les dernières innovations de la famille de technologies cellulaires « Véhicule-à-Tout »(C-V2X) afin de contribuer à la réalisation de la « vision zéro » pour tous les usagers de la route. Les démonstrations ont illustré le potentiel de la 5G-V2X à permettre de nouveaux cas d'utilisation intégrés entre plusieurs constructeurs automobiles, fournisseurs de services et opérateurs de réseaux mobiles.

Pour la toute première fois, la 5GAA a démontré l'intégration de la technologie 5G-V2X Direct dans les véhicules Audi et BMW avec l'appui des membres de la 5GAA Autotalks, Bosch, Commsignia, et Fraunhofer FOKUS. Cette démonstration a montré comment la technologie peut alerter les conducteurs de la présence de piétons et de cyclistes avant même qu'ils ne les voient, grâce à des capteurs et à des caméras installés sur d'autres véhicules. Les démonstrations ont montré les caractéristiques de performance de la bande passante élevée et de la faible latence de la 5G-V2X Direct en utilisant les messages de la version 2 de l'ETSI.

Les membres de la 5GAA Bosch, Commsignia, Deutsche Telekom, Ericsson, Keysight Technologies, LG, Mercedes-Benz et Vodafone, et la Coalition for Cyclist Safety, ont présenté des applications interopérables prêtes à être déployées pour sensibiliser aux usagers vulnérables de la route et aux véhicules d'urgence sur les voies publiques dans le centre de Berlin. Les alertes de sensibilisation à la sécurité ont été diffusées via les réseaux 4G et 5G avec une faible latence grâce à la technologie Multi-Access-Edge Computing et à un positionnement précis, comme l'ont confirmé les mesures de performance d'Anritsu. Des messages normalisés par l'ETSI ont été échangés en temps réel entre les applications de différents fournisseurs de services.

« En Allemagne et dans toute l'Europe, l'écosystème est prêt à tirer parti des dizaines de millions de véhicules déjà connectés via les réseaux mobiles et est maintenant prêt pour la technologie de deuxième génération avec la 5G-V2X, y compris les communications directes, », a déclaré Christoph Voigt, président de la 5GAA.

Autotalks et Bosch, ainsi que Commsignia, ont démontré les avantages de la perception collective des usagers vulnérables de la route. Ettifos, Keysight Technologies, Rohde & Schwarz et SEA Datentechnik ont également présenté des solutions d'interopérabilité et de conformité 5G-V2X Direct et de vérification des performances radio.

Pour montrer que le C-V2X est une question de sécurité et d'efficacité, Audi, avec l'appui de Commsignia et d'Autotalks, a fait la démonstration d'un cas d'utilisation pour le « stationnement coopératif » basé sur la 5G-V2X Direct.

Conformément à la feuille de route Visionary 2030 de la 5GAA, la 5G est continuellement déployée dans de nombreux modèles de voitures et la 5G-V2X Direct devrait être déployée en masse dans les modèles de véhicules commerciaux dès 2026. L'événement de cette semaine a souligné l'engagement continu des principaux constructeurs automobiles européens en faveur de la 5G-V2X à la suite de la déclaration ouverte de la 5GAA[1] en 2023.

À propos de la 5GAA

La 5G Automotive Association (5GAA) est une organisation mondiale interprofessionnelle qui compte plus de 120 membres, dont les principaux constructeurs automobiles mondiaux, les fournisseurs de rang 1, les opérateurs de téléphonie mobile, les sociétés de semi-conducteurs et les fournisseurs d'équipements d'essai. Les membres de la 5GAA travaillent ensemble pour développer des solutions de bout en bout pour les futurs services de mobilité et de transport. La 5GAA s'engage à contribuer à la définition et au développement de la prochaine génération de mobilité connectée, de véhicules automatisés et de solutions de transport intelligentes basées sur le C-V2X. Pour en savoir plus sur la 5GAA, rendez-vous sur www.5GAA.org.

Pour de plus amples informations

Consultez notre brochure sur les démonstrations de Berlin à l'adresse suivante :

https://5gaa.org/content/uploads/2024/10/5gaa-berlin-demos-brochure.pdf

[1] https://5gaa.org/content/uploads/2024/10/5gaa-open-letter-september-2023.pdf