5ire Blockchain'in yıldız pazar lansmanıyla Bybit Leads Green Devrimi

DUBAI, BAE, 8 Aralık 2023 /PRNewswire/-- Dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, sürdürülebilirlikle en son teknolojiyle harmanlanan yenilikçi bir blok zinciri projesi olan 5ire'nin başarılı listesini duyurmaktan gurur duyuyor.

Çevre dostu blok zinciri çözümlerinde olağanüstü bir değişimi işaret eden 5IRE $token, büyüme yörüngesi umut verici göründüğüyle, yazma sırasında değer katan dikkate değer bir performans sergiledi.

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "5ire'in Bybit'e entegrasyonu sadece yatırım getirileriyle ilgili bir başarı hikayesi değil, blok zincirinin sürdürülebilirliğe doğru evriminde bir sıçramadır." dedi. "Bu liste sadece teknolojik olarak gelişmiş değil, aynı zamanda etik temelli projeleri destekleme taahhüdümüzü pekiştiriyor."

5ire, United Nations Sustainable Development Goals ile uyumlu ilk EVM uyumlu blok zinciri platformu olarak 1 öncü olarak ortaya çıktı. Sürdürülebilir proof of stake modeli, blok zinciri teknolojisinin çevresel etkisini azaltma taahhüdününün altını çiziyor.

Hindistan'ın hızla yükselen unicornu olarak 5ire, küresel girişimlerle ve hükümet ortaklıklarıyla uyumlu, sürdürülebilir bir blok zinciri geleceği için bir rota çiziyor. Örneğin, Nijerya'daki Muzaffarnagar Police, Nebraska Police Department ve Tarım Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarıyla ortaklıklar.

5ire, yatırımcılara Bybit platformunda doğrudan erişilebilen umut verici projelerden yeni ve önceden listelenen token'lara erken erişim fırsatı sunan öncü bir token lansmanı platformu olan Bybit Launchpad'de başlatıldı. Yatırımcılar katılmak için, her yeni projeye belirli miktarlarda Mantle (MNT) veya Tether (USDT () taahhüt ederek yeni token satın alırlar.

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Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın son Constructors' and Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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