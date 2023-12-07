Bybit возглавляет «зеленую» революцию благодаря звездному дебюту на рынке блокчейна 5ire

News provided by

Bybit

07 Dec, 2023, 23:33 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, с гордостью объявляет об успешной регистрации 5ire, инновационного блокчейн-проекта, который объединяет устойчивость с новейшими технологиями.

Ознаменовав колоссальный сдвиг в экологических блокчейн-решениях, токен $5IRE показал удивительную эффективность, упятерив стоимость на момент написания статьи, а его траектория роста выглядит многообещающей.

«Появление 5ire на Bybit — это не только история успешного возврата инвестиций, это огромный шаг в эволюции блокчейна по направлению к устойчивому развитию, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и генеральный директор Bybit. — Эта регистрация на бирже ускоряет наше движение к поддержке не только технологически развитых, но и этических проектов».

Проект 5ire оказался первопроходцем, став первой блокчейн-платформой 1 уровня, совместимой с EVM, которая соответствует Целям устойчивого развития ООН. Устойчивая модель доказательства доли владения проекта подчеркивает его стремление к сокращению воздействия технологии блокчейна на окружающую среду.

Являясь стремительно растущим единорогом Индии, 5ire прокладывает путь к устойчивому будущему блокчейна, присоединяясь к глобальным инициативам и правительственным партнерствам. Сюда входят, например, партнерства с различными государственными органами, такими как полиция Музаффарнагара, управление полиции Небраски и министерство сельского хозяйства Нигерии.

Проект 5ire был запущен на Bybit Launchpad — новаторской платформе запуска токенов, которая предлагает инвесторам эксклюзивную возможность раннего доступа к новым и предварительно зарегистрированным токенам перспективных проектов, к которым можно получить доступ непосредственно на платформе Bybit. Для участия инвесторы вкладывают определенные суммы Mantle (MNT) или Tether (USDT) в каждый новый проект, получая новые токены.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
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