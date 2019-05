5º Fórum LIDE de Gastronomia e Nutrição debate novas tecnologias na alimentação

Bruno Halpern mencionou que "a OMS não define saúde como a falta de doença, mas sim como o perfeito bem-estar físico, psíquico e social. Não tem como deixarmos de lado o prazer pela comida", pontuou.

No painel "Saúde Individual x Saúde do Planeta", Luiz Magalhães, vice-presidente para Nutrição e Áreas Humanas da BSM, frisou: "A má nutrição materno-infantil é o maior problema de saúde relacionado à alimentação". No Brasil, as principais causas de problemas cardíacos são associadas à nutrição, segundo Álvaro Avezum, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. As preocupações com a alimentação em âmbito mundial aumentam quando se fala em países subdesenvolvidos, segundo Soraya Linares, líder em Nutrição Sustentável da DSM na América Latina: "uma nação pode ter redução de 2 a 3% do PIB por conta da má nutrição".

Os hábitos dos consumidores têm mudado com o passar dos anos, segundo Stephane Engelhard, diretor-executivo de Relações Institucionais do Carrefour. "No Brasil, a procura por produtos saudáveis tem crescimento anual de 17%".

O evento debateu ainda a Alimentação do Futuro. Matheus Saueressig, diretor de Comunicação para América do Sul da Cellular Agriculture Society, disse que a agricultura celular pode ajudar a prevenir a escassez de recursos naturais a longo prazo. As novidades foram discutidas também por Daan Luining, CTO da Meatable, e Tatiana von Rheinbaben, diretora da Cellular Agriculture Society América do Norte.

O debate final explorou o universo da alimentação com renomados chefs, como Pietro Leemann, do Joia, de Milão; Morena Leite, do Capim Santo; François Mallard, da Brasil Gourmet; Vinícius Rojo, da Rojo Gastronomia; e Laurent Suaudeau, da Escola Laurent Suaudeau.

