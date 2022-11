5º Fórum Mundial de Laureados tem início com cerimônia inaugural do prêmio WLA

XANGAI, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O 5º Fórum Mundial de Laureados, ou Fórum WLA, foi realizado com sucesso em Xangai e contou com 60 cientistas de renome de todo o mundo, incluindo 27 ganhadores do Prêmio Nobel.

Dois laureados do prêmio WLA receberam medalhas na cerimônia inaugural do prêmio WLA do 5º Fórum Mundial de Laureados em 6 de novembro. (PRNewsfoto/World Laureates Association(WLA))

Seguindo o tema deste ano do fórum, "Science Forward: Create a Bright Future" (Ciência para o avanço: a criação de um futuro brilhante), Roger Kornberg, presidente da World Laureates Association (WLA) e laureado com o Prêmio Nobel de Química de 2006, explicou que o mundo está mudando rápido, e a ciência pode nos ajudar a lidar com os desafios do futuro. Antes de sua abertura oficial, várias reuniões e eventos, incluindo o WLA Zero Carbon Forum, o WLA SHE Forum, a WLA Sci-T Conference e o recém-lançado WLA Laboratories Forum, foram realizados desde 29 de outubro. (Siga-nos no Twitter e no Facebook @wlaforum)

Notavelmente, o prêmio inaugural World Laureates Association (Prêmio WLA) foi concedido a dois cientistas na cerimônia de abertura em 6 de novembro. O Prêmio WLA 2022 em Ciência da Computação ou Matemática foi concedido a Michael I. Jordan, Professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação e Departamento de Estatística da UC Berkeley, por suas contribuições fundamentais para os fundamentos do aprendizado de máquina e sua aplicação. E o Prêmio WLA 2022 em Ciências da Vida ou Medicina foi concedido ao bioquímico alemão Dirk Gorlich, membro científico e diretor do Instituto Max Planck de Ciências Multidisciplinares, por suas principais descobertas elucidando o mecanismo e a seletividade do transporte de proteínas entre o citoplasma e o núcleo.

Michael I. Jordan, ganhador do Prêmio WLA 2022 em Ciência da Computação ou Matemática, disse: "Temos uma tradição na Berkeley de que, quando alguém recebe um prêmio, há uma corrente de parabéns de todos que circula por e-mail o dia todo. Portanto, é muito bom receber 100 e-mails de felicitações."

Dirk Gorlich, ganhador do Prêmio WLA de 2022 em Ciências da Vida ou Medicina, disse: "Fiquei surpreso e muito feliz. Eu me senti extremamente honrado. Também devo dizer que não se deve fazer ciência apenas esperando ganhar um prêmio. A ciência em si é muito gratificante. É um grande privilégio fazer ciência."

O valor monetário de cada prêmio é de 10 milhões de yuans (1,39 milhão de dólares). Mais informações sobre a indicação do prêmio WLA em 2023 serão anunciadas no site oficial www.wlaprize.org.

