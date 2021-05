5º WIC começa em Tianjin com tecnologias de ponta

Wan Gang disse que Tianjin vem fazendo a implementação estratégica nos últimos anos para facilitar a concentração de recursos de ponta e aumentar cenários de aplicação com o objetivo de impulsionar uma expansão do setor de inteligência artificial de nova geração e tornar a tecnologia inteligente parte da vida diária para a conveniência dos cidadãos locais. Ele demonstrou esperança de que cientistas, empreendedores e profissionais de gestão chineses no setor de IA possam melhorar os intercâmbios e a cooperação multidisciplinares e entre diferentes áreas com colegas em outros países, para tornar a cooperação internacional um vínculo com a estratégia de desenvolvimento econômico de "dupla circulação" do país.

Li Hongzhong disse que Tianjin se esforçará para melhorar a capacidade de inovação científica e tecnológica e se tornar uma pioneira no desenvolvimento de IA. Tianjin dará plena importância ao papel líder das empresas em inovação, ajudando-as a fazer pesquisas fundamentais e pesquisas para fins de aplicação e buscar avanços em tecnologias-chave. A cidade também acelerará a construção de infraestrutura inteligente para impulsionar o desenvolvimento da fabricação e modernizar ainda mais as cadeias industriais locais e as cadeias de suprimentos. Ela se esforça para estabelecer um novo ecossistema para o desenvolvimento de tecnologias inteligentes e também toma a iniciativa de explorar a rede global de inovação para fortalecer a cooperação com parceiros mundiais em P&D, desenvolvimento industrial e projetos.

Desmond Lee e Kizo Hisamoto mostraram esperança de que o evento permita a mais países e cidades adquirirem uma melhor compreensão da IA, a fim de que possam melhorar o apoio a atividades empreendedoras relacionadas à IA e TI e usar tecnologias inovadoras para melhorar a vida urbana.

Sabe-se que o 5o WIC inclui 18 fóruns paralelos e 12 fóruns temáticos liderados por empresas que giram em torno de uma lista de tópicos importantes, como perspectivas do setor de tecnologias inteligentes, cooperação aprofundada em projetos de tecnologias inteligentes e IA, manufatura inteligente, economia digital e cidades inteligentes. Também inclui uma tecnologia inteligente de 48.000 metros quadrados e cinco competições.

Graças ao sucesso do país em conter a Covid-19, a exposição foi remodelada. Um total de 241 empresas e organizações está apresentando seus produtos e tecnologias. Entre eles estão 24 organizações acadêmicas e de pesquisa, como a Academia Chinesa de Ciências, o Centro Nacional de Supercomputadores e a Universidade de Nankai; 45 da Fortune 500 e das 500 maiores empresas da China, incluindo Huawei, Tencent, CEC, CRRC Corporation Limited e Alibaba; e também várias empresas sediadas em Tianjin, como Didi Chuxing, 360 Security e Tianjin Port (Group) Co Ltd; além de empresas estrangeiras como a Tesla Motors e a Panasonic.

Além disso, há o pavilhão de Singapura, o país convidado de honra do evento, e o de Kobe, a cidade convidada de honra.

As estatísticas mostram que estima-se que mais de 200 projetos, com investimento total de RMB 100 bilhões, sejam assinados durante o evento. O investimento de projetos financiados internamente deverá exceder RMB 80 bilhões, e cerca de 80% dos projetos serão novos projetos de tecnologia e de novos negócios de Pequim e da província de Hebei; o investimento de 21 projetos de investimento estrangeiro chegará a US$ 2,422 bilhões.

