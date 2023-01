6 produtos que vão turbinar seus estudos para Concurso Público por Ninja Brindes

SÃO PAULO, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Estudar para Concurso Público pode ser uma tarefa árdua. Porém, pode estar escondido em "artefatos" simples do cotidiano, que podem ser o diferencial para a aprovação.

Quando se trata de Concurso público, não existem milagres. No entanto, quando o assunto é turbinar os estudos, alguns objetos básicos podem ser fundamentais para a qualificação. Confira a seguir 6 produtos indispensáveis para essa finalidade.

6 produtos que colaboram com os estudos para Concurso Público

Pode parecer simples, mas ter alguns produtos em mãos evita interromper a concentração. Preparar o ambiente para a maratona de estudos envolve prestar atenção nesses itens previamente e deixá-los à disposição é a chave para a concentração.

Confira quais são esses produtos a seguir:

n.º 01 - Etiquetas adesivas

Esses são os famosos post-its, aquelas etiquetas adesivas retangulares, multicoloridas, que grudam facilmente em qualquer superfície. Elas são excelentes ferramentas para concurseiros, afinal, podem apontar módulos e assuntos necessários para os estudos.

As etiquetas adesivas podem ser coladas no caderno, livro ou apostila e elas não estragam as folhas. Post-its são ótimos investimentos para turbinar os estudos.

n.º 02 – Marca texto

Não é de hoje que se sabe que o marca-texto é peça fundamental para os estudos. Ele permite o destaque de partes essenciais de uma matéria. Com o marca texto, é possível sublinhar apenas os pontos que precisam de revisão.

Revisar um texto longo sem o auxílio dessa ferramenta faz com que o concurseiro perca muito tempo e estude partes irrelevantes para as provas.

n.º 03 – Caderno separado por módulos

Todas as anotações são bem-vindas na hora dos estudos. Na verdade, escrever pontos de destaque manualmente faz com que o cérebro fixe melhor o conteúdo e depois revisite-o com facilidade.

Um caderno dividido por módulos ou disciplinas será de auxílio para essas breves anotações. O marca-texto e as etiquetas adesivas também serão muito utilizadas para preenchê-lo.

A água é essencial para a hidratação durante os estudos. Deixá-la por perto evita ter que levantar toda hora para abastecer o copo, facilitando a distração.

Manter a garrafinha de água ao lado do notebook ou caderno de estudos ajuda a manter a concentração sem perder o foco do que está sendo estudado.

n.º 05 – Organizador de mesa

Organizadores de mesa são ferramentas indispensáveis para manter o foco e a produtividade durante o estudo para prova de Concurso Público. Esses kits são geralmente formados por lixeira, organizador de papéis, porta canetas, porta clipes, porta cadernos, porta celular e assim por diante.

Os organizadores ajudam a manter o local de estudos limpo, sem válvulas de escape para a distração.

n.º 06 – Luminária de mesa

Ficar estudando até altas horas com péssima iluminação é o combustível para problemas de concentração. O ideal é garantir uma boa luminária de mesa, com focos de luz no local certo, para uma leitura confortável da matéria a ser estudada.

Muitas vezes, a iluminação do teto não é suficiente para garantir uma boa qualidade de luz. Dores de cabeça, falta de concentração e pouca produtividade são apenas alguns dos efeitos colaterais de um ambiente pouco iluminado. A luminária de mesa visa sanar esse problema.

