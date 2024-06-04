6 月 3 日至 9 日是聯邦醫療保險欺詐預防週

News provided by

SMP Resource Center

Jun 04, 2024, 09:09 ET

華盛頓2024年6月4日 /美通社/ -- 第三屆年度聯邦醫療保險欺詐預防週 (Medicare Fraud Prevention Week) 將於 6 月 3 日（星期一）開始。由社區生活管理局 (Administration for Community Living, ACL) 耆英聯邦醫療保險護衛 (Senior Medicare Patrol, SMP) 計劃主導，旨在提高公眾對聯邦醫療保險欺詐的認知，並教育個人和社區保護自己。

監督全國 SMP 計劃的 ACL 醫療保健資訊及諮詢辦公室主任 Rebecca Kinney 表示：「每年，聯邦醫療保險因欺詐、錯誤和濫用而損失約 600 億美元。欺詐有機會發生在任何人身上，而且可能會對個人和家庭的造成重大影響，因此讓大家了解最新的詐騙手法並認識預防技巧和工具非常重要。」

常見的詐騙手法可能包括：

  • 收到未曾訂購或未有收到的服務或用品之賬單。
  • 收到不必要的檢查或服務之訂單。
  • 被收取已被聯邦醫療保險承保和支付的服務費用。

SMP 在美國全國 50 個州、華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島均設有辦事處，為聯邦醫療保險受益人、其家屬和照顧者提供免費和中立的一對一援助。當地團隊成員會教導人們如何預防聯邦醫療保險欺詐，並協助受益人處理帳單錯誤和爭議。如果受益人懷疑自己是聯邦醫療保險欺詐的受害者，團隊成員將與他們合作，向相關的州和聯邦機構報告。

如需更多有關預防欺詐的資訊，以及尋找當地 SMP 辦事處，請到訪 SMPresource.org

關於耆英聯邦醫療保險護衛
耆英聯邦醫療保險護衛 (SMP) 是社區生活管理局的一項全國計劃，該計劃隸屬於美國衛生及公共服務部。SMP 與聯邦醫療保險受益人、家屬和照顧者合作，以預防、偵測和報告醫療保健欺詐、錯誤和濫用。SMP 在美國全國 50 個州、華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島均設有辦事處。如需更多有關該計劃的歷史、資金和成果的資訊，請到訪 ACL.gov

傳媒聯絡：
Nicole Liebau，SMP 資源中心總監
[email protected]

SMP Resource Center

Also from this source

6月3日至9日是医疗保险欺诈预防周

6月3日至9日是医疗保险欺诈预防周

第三届年度医疗保险欺诈预防周将于6月3日星期一拉开帷幕。在社区生活管理局（ACL）高级医疗保险巡逻队（SMP）计划的领导下，设立全国纪念活动的目的是提高人们对医疗保险欺诈的认识，并教育个人和社区如何保护自己。 负责全国SMP计划的ACL医疗保健信息和咨询办公室主任 丽贝卡•金尼说："由于...
Del 3 al 9 de junio es la Semana de Prevención del Fraude de Medicare

Del 3 al 9 de junio es la Semana de Prevención del Fraude de Medicare

La tercera Semana Anual de Prevención del Fraude a Medicare comienza el lunes, 3 de junio. Dirigida por el programa Senior Medicare Patrol (SMP) de...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Education

Image1

Asian American

Image1

Aboriginal, First Nations & Native American

News Releases in Similar Topics