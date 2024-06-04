6 月 3 日至 9 日是聯邦醫療保險欺詐預防週

華盛頓2024年6月4日 /美通社/ -- 第三屆年度聯邦醫療保險欺詐預防週 (Medicare Fraud Prevention Week) 將於 6 月 3 日（星期一）開始。由社區生活管理局 (Administration for Community Living, ACL) 耆英聯邦醫療保險護衛 (Senior Medicare Patrol, SMP) 計劃主導，旨在提高公眾對聯邦醫療保險欺詐的認知，並教育個人和社區保護自己。

監督全國 SMP 計劃的 ACL 醫療保健資訊及諮詢辦公室主任 Rebecca Kinney 表示：「每年，聯邦醫療保險因欺詐、錯誤和濫用而損失約 600 億美元。欺詐有機會發生在任何人身上，而且可能會對個人和家庭的造成重大影響，因此讓大家了解最新的詐騙手法並認識預防技巧和工具非常重要。」

常見的詐騙手法可能包括：

收到未曾訂購或未有收到的服務或用品之賬單。

收到不必要的檢查或服務之訂單。

被收取已被聯邦醫療保險承保和支付的服務費用。

SMP 在美國全國 50 個州、華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島均設有辦事處，為聯邦醫療保險受益人、其家屬和照顧者提供免費和中立的一對一援助。當地團隊成員會教導人們如何預防聯邦醫療保險欺詐，並協助受益人處理帳單錯誤和爭議。如果受益人懷疑自己是聯邦醫療保險欺詐的受害者，團隊成員將與他們合作，向相關的州和聯邦機構報告。

如需更多有關預防欺詐的資訊，以及尋找當地 SMP 辦事處，請到訪 SMPresource.org。

關於耆英聯邦醫療保險護衛

耆英聯邦醫療保險護衛 (SMP) 是社區生活管理局的一項全國計劃，該計劃隸屬於美國衛生及公共服務部。SMP 與聯邦醫療保險受益人、家屬和照顧者合作，以預防、偵測和報告醫療保健欺詐、錯誤和濫用。SMP 在美國全國 50 個州、華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島均設有辦事處。如需更多有關該計劃的歷史、資金和成果的資訊，請到訪 ACL.gov。

傳媒聯絡：

Nicole Liebau，SMP 資源中心總監

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