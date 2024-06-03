6月3日至9日是医疗保险欺诈预防周

华盛顿2024年6月3日 /美通社/ -- 第三届年度医疗保险欺诈预防周将于6月3日星期一拉开帷幕。在社区生活管理局（ACL）高级医疗保险巡逻队（SMP）计划的领导下，设立全国纪念活动的目的是提高人们对医疗保险欺诈的认识，并教育个人和社区如何保护自己。

负责全国SMP计划的ACL医疗保健信息和咨询办公室主任 丽贝卡•金尼说："由于 欺诈、错误和滥用，医疗保险每年估计损失600亿美元。" "欺诈可能发生在任何人身上，对个人和家庭的影响可能是巨大的，因此让人们了解最新的诈骗以及预防技巧和工具至关重要。"

常见的骗局可能如下所示：

接收未订购或从未收到的服务或用品账单。

获取不必要的测试或服务订单。

为Medicare承保和支付的服务收费。

SMP在所有50个州、华盛顿特区、波多黎各、关岛和美属维尔京群岛均设有办事处，为医疗保险受益人及其家属和护理人员提供免费、公正的一对一援助。当地团队成员教导人们如何防止医疗保险 欺诈，并协助受益人解决账单错误和争议。如果受益人怀疑自己是医疗保险欺诈的受害者，则团队成员将与他们合作，向正确的州和联邦机构举报。

有关防范 欺诈的更多信息以及查找当地的SMP办事处，请访问SMPresource.org。

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关于 Senior Medicare Patrol

高级医疗保险巡逻队（SMP）是美国卫生与公共服务部下属的运营部门社区生活管理局的一项全国性计划。SMP与医疗保险受益人、家庭成员和护理人员合作，预防、发现和报告医疗保健欺诈、错误和滥用行为。SMP在所有50个州、华盛顿特区、波多黎各、关岛和美属维尔京群岛均设有办事处。 有关该计划的历史、资金和结果的更多信息，请访问 ACL.gov。

媒体联系人：

Nicole Liebau，SMP 资源中心主任

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SMP Resource Center