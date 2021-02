7 dicas infalíveis para economizar e fazer uma boa compra

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em tempos de pandemia, com as lojas físicas fechadas, o canal de compras online foi a única opção disponível para que diversos consumidores continuassem a comprar em sua loja favorita. Como consequência, o e-commerce vem obtendo taxas de crescimentos expressivas mês após mês, mesmo em tempos de crise.

Muitos destes consumidores são iniciantes neste segmento e estão realizando sua primeira compra online. Para auxiliar neste quesito, o portal Cupom Válido, site especialista em cupons de descontos, reuniu em uma lista as melhores dicas para economizar nas compras online.

1. Faça um planejamento antes da compra

O primeiro passo para se fazer uma boa compra, é realizar um planejamento. Muitas compras são realizadas por impulso, o que fazem com que o produto/serviço não seja realmente necessário.

Além disso, um ponto importante do planejamento inicial, é realizar uma pesquisa sobre o produto para obter mais informações sobre o modelo, característica, garantia e suporte. Atualmente é possível encontrar este tipo de informação seja em sites de conteúdo, Youtube, e até em redes sociais.

2. Compare o preço

Uma das vantagens de realizar a compra online, é a facilidade de comparar o preço dentre as várias lojas disponíveis. Em muitos casos as lojas maiores possuem preços melhores por conseguirem descontos com os fornecedores, porém existem casos de lojas menores realizarem promoções com preços até mais atrativos para conquistar o cliente.

É possível encontrar também sites comparadores de preços, que para um produto específico, já realizam a comparação e mostram os preços das melhores lojas.

3. Fique atento às principais datas comemorativas

Em períodos específicos do ano, as lojas realizam promoções com preços bem agressivos, seja para liquidar o estoque, ou para renovar uma coleção antiga.

Vale a pena ficar atento a estas principais datas, pois é neste período que é possível ter boas economias.

As principais datas do e-commerce no Brasil são: Dia do Consumidor, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, Cyber Monday e Natal.

4. Cadastre o e-mail e nas redes sociais da loja

As lojas possuem uma base de e-mail em que realizam divulgação periodicamente com os clientes. É possível receber frequentemente promoções, ofertas e cupons, e assim conseguir bons descontos.

Uma outra opção é se cadastrar nas redes sociais da loja, seja Facebook, Twitter ou Instagram. Algumas promoções são enviadas exclusivamente para estes canais.

5. Use Cupons de Descontos

Além do cadastrar na base de email das lojas e ficar atento das redes sociais, atualmente já existem sites especializados que reúnem cupons de desconto de várias lojas em um único lugar.

Com isso é possível economizar tempo, e ficar sabendo de todas as principais promoções e cupons do momento.

A vantagem deste tipo de serviço é que é totalmente gratuito, portanto vale a pena pesquisar como uma forma de economizar ainda mais.

6. Realize o pagamento à vista

É cultura no Brasil realizar o pagamento no cartão de crédito e em forma parceladas. Já existem parcelamento de 6x, 12x e até 24x. O problema deste tipo de opção é que geralmente é incluído um juros para a loja oferecer este benefício, o que acaba encarecendo o preço final do produto.

Portanto, sempre que existir a opção, tente realizar o pagamento de forma à vista. Muitas lojas oferecem um desconto adicional de 5% a 10% no preço total do produto para esta forma de pagamento, o que torna ainda mais vantajoso.

7. Consiga o Frete Grátis

No Brasil é muito comum as lojas fornecerem a opção de frete grátis caso o consumidor atinja um valor mínimo de compra. Este é um outro artifício bem importante para economizar na compra online, pois dependendo do valor do produto o valor do frete sozinho pode significar de 10% a 30% do total da compra.

Portanto, sempre verifique se a loja possui uma política de frete grátis.

FONTE Cupom Valido

SOURCE Cupom Valido