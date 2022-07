7 presentes corporativos para o dia dos pais na Ninja Brindes.

SAO PAULO, 14 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- No dia 19 de junho de 1910, Sonora Louise Smart Dodd homenageava seu pai, o veterano da Guerra Civil Americana William Jackson Smart, no que foi considerado uma das primeiras comemorações do Dia dos Pais da América.

Na época, rosas-vermelhas representavam pais vivos e rosas-brancas homenageavam aqueles que haviam partido. A mãe de Sonora havia perdido a vida no parto do sexto filho, deixando-a com seus cinco irmãos aos cuidados do pai. William era cuidadoso com as crianças e era considerado um pai carinhoso e presente.