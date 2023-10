73 anos de Eucatex, 3 décadas de liderança de Flávio Maluf

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Presente nos segmentos de construção civil e indústria moveleira, a Eucatex é referência no mercado. Nascida em 1951, a partir de uma serraria no interior de São Paulo, a empresa se mantém como uma das maiores produtoras brasileiras de pisos, divisórias, portas, painéis MDP e MDF, chapas de fibras de madeira, tintas e vernizes.

À sua frente, há 37 anos, está o CEO Flávio Maluf, terceira geração a assumir a liderança da empresa, que equilibra tradição com o olhar atento para as transformações do mercado, do mundo e do comportamento do consumidor.

Breve linha do tempo Eucatex

Durante os 73 anos de existência da Eucatex, seu crescimento acompanhou as demandas de mercado. No início, a infraestrutura era composta por uma fábrica em Salto, a 100 km de São Paulo, e uma sede comercial em Água Branca (também SP). Em 1954, foi criada uma fábrica de forro isolante a base de fibra de madeira. No final dos anos 60, a primeira linha de chapa fina de fibra de madeira pelo processo úmido - e, no final dos anos 70, a segunda. Percebendo a possibilidade de agregar mais valor às chapas de fibra, foi construída uma pequena fábrica de tinta para as linhas de pintura da fábrica. E, na década de 80, a exportação já acontecia para 25 países.

Hoje, 40 países recebem produtos Eucatex, distribuídos na América Latina, Europa e Estados Unidos. São 5 fábricas - quatro em São Paulo e uma em Pernambuco -, um escritório nos Estados Unidos e 3 mil colaboradores diretos.

Agir no presente para deixar um legado

Aliada à experiência e forte presença no mercado, está o olhar para o futuro, que transparece na preocupação com a sustentabilidade e na agilidade em incorporar ou desenvolver novos produtos.

"Conseguimos nos manter fortes porque não só prezamos pela qualidade, mas também prestamos atenção às tendências. O comportamento do consumidor muda e cabe a nós pensarmos como podemos estar presentes na vida deles, unindo a nossa experiência e praticidade a lançamentos e ações coerentes com a nossa filosofia." explica Flávio Maluf.

E, se hoje está cada vez mais claro que o mercado e o consumidor prezam por boas práticas em relação ao meio ambiente, para o CEO essa atitude sempre esteve presente. A Eucatex foi a primeira empresa brasileira do setor florestal a ter uma linha de reciclagem de madeira. Desde os anos 90, ela é certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal, em português), o selo de maior reconhecimento da sustentabilidade.

"Cuidar da natureza e produzir produtos sustentáveis está na nossa essência. Para isso, utilizamos recursos naturais de forma inteligente e geramos florestas renováveis, de alta produtividade e custos competitivos, sempre promovendo o crescimento social. Hoje, economizamos 1.500 hectares por ano do plantio de florestas por meio do nosso aproveitamento.", compartilha Flávio.

As áreas do grupo Eucatex ocupam 41,9 mil hectares. Destes, 34,7 mil são de efetivo plantio de eucalipto. Cerca de 5,8 mil hectares correspondem a áreas de vegetação nativa. A Unidade de Manejo Florestal está presente em 34 municípios do Estado de São Paulo, contemplando principalmente Botucatu e Salto.

Constantemente em busca de tecnologias sustentáveis, o mais recente investimento foi na geração de energia solar, que representa os menores impactos ambientais entre todas as fontes energéticas disponíveis, por não emitir gases de efeito estufa. Hoje, 50% do consumo de energia elétrica da empresa vem de geração limpa.

Educar para disseminar a conscientização ambiental

A empresa ainda conta com o Programa de Educação Ambiental, desde 1999, que atua em Salto e Bofete (São Paulo), oferecendo treinamentos para colaboradores e projetos e parcerias com universidades e escolas. Além de disseminar informações sobre a preservação do meio ambiente, são promovidos cursos sobre saúde e segurança, combate a incêndios e primeiros socorros, capacitando residentes e profissionais. O programa já recebeu mais de 27 mil visitantes.

"A nossa ideia é promover o encontro entre indivíduo e natureza, aumentando a integração e educando sobre a importância da proteção florestal e dos projetos de sustentabilidade hoje reconhecidos no mundo inteiro.", conta o CEO.

Os desafios para os próximos 5 anos

Mirando no futuro, a Eucatex estabeleceu alguns objetivos para os próximos 5 anos. Dentre eles, criar mais produtos que facilitem a vida das pessoas, alinhando praticidade e conforto, e reforçar seu posicionamento de marca.

"A Eucatex acredita na geração de valor através da marca, da criação de produtos, e não só através de investimentos em novas fábricas. Queremos ser lembrados de maneira prazerosa, como uma marca que oferece produtos de qualidade que transformam a vida das pessoas.", comenta Flávio. Para propagar suas ações e produtos, o CEO aposta na parceria com fornecedores, arquitetos e pontos de venda e na comunicação digital.

Com 73 anos de história, a Eucatex combina tradição e inovação para se manter referência no segmento e abrir portas para o novo. "Olhando para trás, eu vejo o quanto crescemos e o quanto ainda temos de estrada pela frente. Eu miro no desafio, para alcançar patamares de excelência cada vez maiores. A minha inspiração sempre foi e permanece a mesma: a perfeição.", finaliza Flávio.

