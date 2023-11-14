750,54 Вт! Компания Huasun достигла рекордной выходной мощности солнечных модулей HJT

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Huasun Energy

14 Nov, 2023, 09:24 ET

СЮАНЬЧЭН, Китай, 13 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huasun в очередной раз подняла планку, установив новый рекорд выходной мощности фотоэлектрических модулей с гетеропереходом (HJT). Спустя лишь шесть недель после предыдущего достижения в конце сентября, солнечные модули Huasun Himalaya G12-132 HJT прошли сертификацию TÜV SÜD, ведущей сторонней испытательной и сертификационной организации, показав замечательную выходную мощность 750,544 Вт и впечатляющую эффективность преобразования энергии 24,16 %.

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Демонстрируя твердую приверженность и лидерство в секторе HJT, компания Huasun продолжает показывать огромный потенциал технологии HJT для глобальной фотоэлектрической отрасли. Это достижение не только подтверждает положение отраслевого лидера, которое занимает компания Huasun, но и устанавливает новый стандарт для массового производства фотоэлектрических модулей.

Революционный модуль Himalaya G12-132 состоит из двусторонних микрокристаллических элементов G12-20BB HJT, тщательно изготовленных на предприятии фазы IV проекта по производству HJT-элементов компании Huasun в Сюаньчэне. Руководитель центра НИОКР подчеркивает, что средняя эффективность этих элементов массового производства на сегодняшний день достигла выдающегося значения 25,8 %, и это представляет значительное повышение на 0,5 % всего за три месяца с момента начала производства в рамках проекта.

Это достижение связывают с заметным повышением эффективности элементов в сочетании с совершенствованием печатной платы и процесса герметизации светопреобразующей пленки. В результате модуль Himalaya G12-132 HJT превзошел собственный рекорд, поставленный шесть недель назад, достигнув впечатляющего повышения мощности на 6 Вт по сравнению с предыдущим рекордом 744,43 Вт. Руководитель центра НИОКР компании Huasun выразил уверенность в постоянном достижении новых рекордов эффективности элементов и выходной мощности модулей за счет внедрения новых технологий и процессов в массовое производство.

Со дня своего основания компания Huasun привержена превращению технологии гетероперехода в технологию массового производства солнечных элементов в эпоху элементов N-типа за счет стабильного успеха индустриализации и коммерциализации. Компания сохраняет приверженность исследованию и внедрению решений для массового производства HJT-модулей, приоритетом которых является повышение эффективности, выработки энергии и рентабельности. Постоянные усилия компании Huasun способствуют обеспечению долгосрочной выгоды для глобальных клиентов и соответствуют общей цели достижения общества с «нулевым выбросом углерода».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2274620/image_5027067_22265272.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2274621/image_5027067_22265347.jpg

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