7e Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose du 20 novembre (vendredi) au 30 novembre (lundi)

CHITOSE, Japon, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est tenu à l'aéroport de Shin-Chitose et en ligne pendant 11 jours, du 20 au 30 novembre 2020. Pendant le festival du film, plusieurs programmes ont été organisés, dont la projection d'œuvres invitées au cinéma de l'aéroport de Shin-Chitose (New Chitose Airport Theater) et en ligne.

(Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202011247606?p=images )

Clip de presse pour « NEW CHITOSE 2020 » : https://youtu.be/0NDkTSKDEMo

La projection en compétition, qui est l'événement principal du festival annuel, a permis de visionner 105 films soigneusement sélectionnés parmi plus de 2 200 candidatures (dont des courts et longs métrages). Une cérémonie de remise de prix a eu lieu le 23 novembre sur la chaîne en direct « SUPER DOMMUNE ».

Prix

Grand Prix du court métrage : « Wood Child & Hidden Forest Mother »

Stephen Irwin, Royaume-Uni

Grand Prix du Japon : « The Mark of Emi »

Furukawahara Momoka, Japon

Prix du nouveau talent : « Black Sheep Boy »

James Molle, France

Grand Prix du long métrage : « My Favorite War »

Ilze Burkovska Jacobsen, Lettonie

Meilleur film d'étudiant : « Rain Pot »

Gordon Moore, États-Unis

Meilleure animation musicale : « Angklung Life »

KOKOFREAKBEAN, États-Unis

Et les prix du jury et les prix des sponsors.

Toutes les œuvres gagnantes sont disponibles sur le site officiel du festival ( https://airport-anifes.jp/en ).

