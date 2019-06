7º Fórum LIDE de Energia & Infraestrutura reúne autoridades e empresários no Palácio Tangará

SÃO PAULO, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais realiza o 7º FÓRUM LIDE DE ENERGIA & INFRAESTRUTURA, em 14 de junho, no hotel Palácio Tangará, em São Paulo. Sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, o evento apresenta como tema central Segurança Jurídica e Regulação da Infraestrutura – Evolução Institucional. São presenças confirmadas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia; o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone; e Wilson Mello, presidente da InvestSP.

O encontro promove um dos mais pujantes segmentos da economia nacional com a presença também de importantes empresários, como Benjamin Streinbuch, presidente da CSN; Julio Fontana Neto, presidente da Rumo Logística; Pedro Brito, presidente da CSN Sepetiba Tecon; Fabiano Lorenzi, da VLI Logística; e Danilo Marcondes, da GLP; entre outros.

O FÓRUM LIDE DE ENERGIA & INFRAESTRUTURA é dividido em quatro painéis: Infraestrutura e Logística; Energia; Privatizações e Óleo e Gás. "Nossos debates têm o objetivo de fomentar soluções para acelerar iniciativas público-privadas, destravar investimentos, melhorar a infraestrutura, reduzir custos e aumentar a competitividade", diz Furlan. O evento tem início às 8h e término previsto para às 12h30.

Considerado o terceiro "superministro" de Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas afirmou recentemente que, só nos 100 primeiros dias de governo, foram realizados 23 leilões de ativos – incluindo aeroportos, terminais portuários e a Ferrovia Norte-Sul -, com previsão de gerar R$ 8 bilhões em investimentos.

Segundo o relatório Infraestrutura e Regulação, da série Panorama Brasil, da consultoria Oliver Wyman, de 2018, o Brasil investiu em média 2,2% do Produto Interno Bruto ao ano em programas de infraestrutura entre 2011 e 2016. Para o país alcançar a universalização dos serviços básicos com mínimo de qualidade, seria necessário quase dobrar o percentual, para 4%, ao longo de 25 anos, indica o estudo.

O evento tem patrocínio da RUMO, SICES BRASIL e VLI LOGÍSTICA e participação da OMEGA ENERGIA, além de apoio da GLP e PAMCARY. MOVE TO GO, PROGRAMASSOM, RCE DIGITAL, TALENT MARCEL e TRACK são fornecedores oficiais. BAND NEWS FM, PR NEWSWIRE, RÁDIO BAND AM, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners.

Contato: Alan Cruz – 55 (11) 3093-6011/ alancruz@grupodoria.com.br

FONTE LIDE

Related Links

http://www.lideglobal.com



SOURCE LIDE