8,1 milhões de usuários do Mobizen agora podem transmitir ao vivo com o Mobizen Studio

Criadores de conteúdo e streamers não precisam mais comprar equipamentos ou programas caros para transmitir seus conteúdos de video

SEUL, Coreia do Sul , 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Mobizen Studio da RSUPPORT, um software de live streaming baseado na web, foi lançado oficialmente. Para comemorar o lançamento oficial, os usuários que se inscreverem no Mobizen poderão usar a versão paga, gratuitamente por dois meses.

O Mobizen Studio é a maneira mais fácil de transmitir ao vivo de um navegador para várias plataformas. Ao acessar o Mobizen Studio de computadores, smartphones ou laptops, os usuários podem criar vídeos profissionais e transmiti-los diretamente para o YouTube, Twitch e outros canais.

A versão básica do Mobizen Studio é totalmente gratuita; os usuários podem aproveitar os muitos recursos fáceis de usar, como modelos de cena projetados, bate-papo ao vivo, etc. Quem quiser iniciar uma transmissão ao vivo e não tiver conhecimento sobre isso encontrará o caminho certo para começar com o Mobizen Studio.

O Mobizen Studio foi chamado de Remote Studio por mais de um ano para o serviço beta. No entanto, junto com o lançamento oficial, a RSUPPORT Co., Ltd. o renomeou como Mobizen Studio para modificar o Mobizen como software de streaming completo. Sob o novo nome Mobizen, 8,1 milhões de usuários do Mobizen Screen Recorder agora podem transmitir ao vivo de uma maneira extremamente fácil.

O Mobizen Screen Recorder é um dos gravadores de tela Android mais conhecidos, e seu número acumulado de downloads atingiu mais de 260 milhões em todo o mundo em outubro de 2022. O Mobizen Screen Recorder é usado principalmente para gravar videogames, que é de longe o tipo mais comum de streaming de vídeo. Portanto, os usuários do Mobizen Screen Recorder podem fazer a transmissão e comentários do jogo seja uma experiência mais fácil e atrativa graças ao Mobizen Studio.

Os usuários que se inscreverem no Mobizen até o final do ano poderão aproveitar o programa padrão, que é uma versão paga, gratuitamente por dois meses. Os detalhes da promoção de lançamento podem ser encontrados no site da Mobizen(www.mobizen.com).

