8 entreprises européennes sur 10 saisissent les opportunités d'exportation pour stimuler la croissance, la résilience et l'innovation

L'étude d'Alibaba révèle que les entreprises se tournent vers l'exportation pour surmonter les pressions nationales, mais que la chaîne d'approvisionnement, les formalités administratives et les défis culturels continuent de freiner les petites entreprises

LONDRES, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les entreprises européennes interrogées s'internationalisent pour saisir des opportunités de croissance, 80 % des entreprises exportant actuellement et 70 % s'attendant à ce que leurs exportations1 augmentent l'année prochaine.

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions du rapport sur les opportunités d'exportation du groupe Alibaba, dans lequel plus de 9 000 entreprises européennes réparties sur neuf marchés ont été interrogées.*

Le rapport fait état d'une activité d'exportation soutenue, 79 % des entreprises déclarant que l'exportation a renforcé leurs activités2 et la même proportion affirmant que les ventes internationales sont essentielles à leur réussite future. En moyenne, les chefs d'entreprise interrogés ont déclaré que 52 % de leur chiffre d'affaires annuel provenait des exportations au cours de l'année écoulée.

Des avantages au-delà de l'impact économique

Outre les avantages directs du commerce international, l'enquête révèle également que l'exportation offre un large éventail d'avantages supplémentaires : 80 % des personnes interrogées déclarent qu'elle a stimulé l'innovation dans leur entreprise et amélioré leurs capacités de production2. La même proportion déclare qu'elles ont augmenté leurs effectifs et les ont encouragées à élargir leur gamme de produits.

Les PME à la traîne

Malgré ces avantages, le rapport montre que les PME sont à la traîne par rapport aux grandes entreprises lorsqu'il s'agit de tirer parti des avantages de l'exportation. Actuellement, 23 % des PME3 n'exportent pas du tout, ce qui révèle un potentiel inexploité de croissance des exportations parmi les petites entreprises européennes.

Une protection contre les incertitudes nationales

En cette période d'incertitude économique et d'augmentation des coûts, le rapport révèle comment les exportations protègent les entreprises européennes en les aidant à se diversifier et à accéder à de nouvelles opportunités. En particulier, les entreprises affirment que les exportations les protègent contre les problèmes potentiels sur leur marché intérieur, près de quatre sur cinq (79 %) déclarant que l'exportation a permis d'atténuer les pressions à l'intérieur du pays2.

« Ce rapport souligne l'importance vitale pour les petites entreprises d'avoir une stratégie d'exportation et une stratégie numérique. Ces deux éléments sont essentiels pour soutenir une croissance durable à long terme », déclare Michael Evans, directeur et président d'Alibaba Group, qui permet à des milliers d'entreprises européennes d'exporter à l'échelle mondiale en tirant parti de sa technologie et de son infrastructure commerciale.

« Ces résultats révèlent que les entreprises qui exportent sont plus résistantes, plus innovantes, qu'elles peuvent attirer et retenir les meilleurs talents et, surtout, qu'elles parviennent à croître dans le climat économique actuel, qui est difficile. »

Des obstacles à l'exportation

Malgré les avantages évidents de l'exportation, les entreprises, en particulier les PME, se heurtent encore à des obstacles dans le domaine du commerce international. Les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique sont cités comme les plus grands obstacles à l'exportation (20 %), suivis par le manque de sensibilisation culturelle/la méconnaissance des marchés étrangers (19 %), l'augmentation de la paperasserie et des formalités administratives (18 %), la concurrence par les prix (18 %) et l'insuffisance des capacités de production (18 %). Les difficultés à trouver un partenaire de confiance pour l'exportation figurent également en bonne place sur la liste des obstacles au commerce international (18 %).

Les entreprises britanniques et françaises considèrent que les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique sont les principaux obstacles à l'exportation (22 %), tandis que les entreprises allemandes considèrent que le manque de sensibilisation culturelle et de familiarité avec le marché étranger est le principal obstacle à l'exportation (22 %). Pour les entreprises suédoises, l'augmentation de la paperasserie et des formalités administratives est le principal obstacle à l'exportation (22 %).

Plus d'un quart des entreprises interrogées (28 %) exportent vers d'autres pays de l'UE, 21 % vers l'Amérique du Nord et 19 % vers la Chine. La Belgique et le Danemark affichent la plus forte proportion d'entreprises exportatrices (90 %), tandis que l'Allemagne (73 %) et les Pays-Bas (70 %) affichent une proportion plus faible, mais tout de même élevée.

La numérisation et les marchés en ligne stimulent les exportations

La numérisation et les marchés en ligne sont considérées par les entreprises comme un moyen essentiel de se développer sur de nouveaux marchés, en particulier depuis la pandémie. Dans l'ensemble, quelque 61 % des entreprises travaillent actuellement avec des marchés en ligne pour stimuler les exportations. Environ un quart (25 %) des entreprises interrogées ont commencé à travailler avec des marchés en ligne pendant la pandémie, la proportion la plus élevée étant observée en Belgique (38 %) et au Royaume-Uni (30 %). Dans l'ensemble, 80 % des entreprises sont d'accord2 pour dire que l'exportation a été le moteur de leur transformation numérique, et 76 % sont d'accord2 pour dire que la transformation numérique a accéléré leur activité depuis la pandémie.

Près d'un tiers (30 %) des entreprises qui travaillent avec des marchés en ligne déclarent que celles-ci leur ont permis de se développer sur de nouveaux marchés géographiques, grâce à une meilleure planification des stocks (29 %), un meilleur accès à la technologie et aux outils de communication (29 %) et une meilleure connaissance de la concurrence et du marché (29 %).

Parmi les entreprises qui ont opté pour la numérisation, 76 % déclarent que celle-ci a contribué à rendre leur activité plus efficace et à réduire les coûts2. Les entreprises déclarent également que les investissements dans les processus numériques ont permis d'obtenir des informations qui ont amélioré la qualité des produits et/ou du service à la clientèle2 (77 %). Les outils numériques couramment utilisés sont les réseaux sociaux (16 %), le marketing intelligent (14 %), la publicité numérique (13 %), l'analyse des données (14 %) et le dédouanement numérique (12 %).

Dans l'ensemble, le rapport montre que les entreprises européennes saisissent les opportunités et les avantages de l'exportation. Bien que de nombreux obstacles à l'exportation soient encore perçus, en particulier par les petites entreprises, il est clair que la numérisation et les marchés en ligne peuvent aider à surmonter ces difficultés et permettre aux entreprises de vendre leurs produits à l'étranger. Ce faisant, les entreprises disposent d'un plus grand potentiel de croissance, d'innovation et de protection contre les pressions qui s'exercent sur leurs marchés nationaux.

Notes à l'intention des rédacteurs

L'étude a été menée par Censuswide auprès d'un échantillon de 9 108 chefs d'entreprises proposant des « biens » plutôt que des « services », employant plus de 2 personnes et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 1 million de livres / 1 million d'euros au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Danemark, en Suède, en Belgique et en France (âgés de plus de 18 ans). Les données ont été collectées entre le 21 février et le 2 mars 2023. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society et suit le code de conduite MRS qui est basée sur les principes ESOMAR.

* Les exportations sont des biens produits dans un pays et vendus à des acheteurs d'un autre pays.

Notes de bas de page

1 Combinaison des options de réponse « Augmentation significative » et « Légère augmentation »

2 Combinaison des options de réponse « Tout à fait d'accord » et « Plutôt d'accord »

3 Combinaison des options de réponse « Non, je ne l'ai jamais fait » et « Non, mais je l'ai fait dans le passé »

