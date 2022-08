8 Rivers Capital LLC nomme Bob Dudley au conseil d'administration

DURHAM, N.C., le 5 août 2022 /PRNewswire/ -- 8 Rivers Capital LLC, un fournisseur de solutions à consommation énergétique nette zéro de calibre mondial, a annoncé que Bob Dudley s'est joint au 8 Rivers Board. Bob Dudley a occupé le poste de PDG de BP de 2010 à 2020. Sous la direction de Bob, le fournisseur mondial d'énergie s'est concentré sur le double défi de fournir plus d'énergie avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bob a mené une brillante carrière au sein de BP et de ses prédécesseurs pendant plus de 40 ans, occupant un large éventail de postes d'ingénierie, commerciaux, stratégiques, internationaux et de direction. Bob est actuellement membre du conseil d'administration de Freeport-McMoRan, l'un des plus grands producteurs de cuivre cotés en bourse au monde, la société chimique LyondellBasell, et préside la Oil and Gas Climate Initiative, une initiative internationale dirigée par l'industrie du pétrole et du gaz.

Bill Brown, fondateur, président exécutif et directeur technique de 8 Rivers, a déclaré : « Aussi loin que je me souvienne, Bob était en avance sur la courbe de la carboneutralité. Il a amené BP dans des domaines comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les piles à hydrogène, les biocarburants, le captage du carbone et l'énergie propre — toutes les pierres angulaires de la plateforme 8 Rivers. C'est le genre de leadership qui rend Bob particulièrement capable d'aider à guider 8 Rivers dans la définition, l'exécution et la prestation de solutions Net Zero que le monde entier peut se permettre. Notre objectif est d'accroître les bénéfices nets de tous les utilisateurs finaux tout en augmentant leur valeur, car ils démontrent un engagement envers la durabilité. »

« Nous sommes ravis de compter parmi nous quelqu'un qui possède les antécédents, les connaissances et le dévouement de Bob en matière de transition énergétique. » Cam Hosie, 8 Rivers' PDG et membre du conseil d'administration dit. « Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 est le défi le plus important auquel la planète est confrontée aujourd'hui, et la transition énergétique sera gagnée ou perdue au cours de la prochaine décennie. Bob apporte l'expertise nécessaire pour réaliser des changements rapides et durables à l'échelle mondiale. »

M. Young Wook Lee, président de SK Inc. Materials, a salué la participation de M. Dudley en disant : « Tout d'abord, j'aimerais féliciter M. Dudley, un expert en énergie de renommée mondiale, pour sa nomination à l'Office. Avec une vaste expérience et des capacités inégalées, il est sans aucun doute un atout précieux pour les entreprises de réduction des émissions de CO 2 promues par 8 Rivers and SK Inc. Materials et il nous aidera grandement à atteindre notre objectif de devenir une entreprise mondiale de solutions de carboneutralité. »

Bob Dudley a commenté : « Peu d'entreprises dans le monde ont une solution de carboneutralité aussi abordable et utile que 8 Rivers. Grâce à sa plateforme combinée de technologie et de financement, 8 Rivers occupe une position unique pour aider la planète à atteindre ses objectifs de carboneutralité, et ce, à des coûts que le monde entier peut se permettre. 8 Rivers a une équipe fantastique, et je suis très heureux d'en être le nouveau membre. »

ABOUT 8 RIVERS CAPITAL LLC 8 Rivers Capital, LLC est une entreprise de Durham, en Caroline du Nord, qui dirige l'invention et la commercialisation de technologies durables à l'échelle de l'infrastructure pour la transition énergétique mondiale. www.8Rivers.com .

