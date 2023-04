80% das compras em e-commerce são realizadas por mulheres, segundo a Linx

Levantamento da empresa analisa também os estados que mais consomem on-line

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo levantamento da Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, as compras realizadas por mulheres em 2022 representam 80% do total de transações, enquanto a base de clientes masculina aparece com 20%.

Os dados apresentados pela líder no mercado de software de gestão estão em conformidade com uma pesquisa realizada com consumidores dos Estados Unidos, que apontou que as mulheres representam entre 70% e 80% dos responsáveis pelas decisões de compra de bens de consumo (fonte: Nielsen).

Ainda de acordo com o levantamento realizado pela Linx, a região Sudeste é a que mais realiza compras on-line. Considerando os pedidos feitos em todo o país, 37% são de consumidores de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro (11%) e Minas Gerais (9%).

Ricardo Gonçalves, diretor da Linx Digital no segmento de omnicanalidade, explica que "há alguns anos, a região Sudeste vem se mantendo como a que mais consome pela internet com um percentual expressivo, em seguida estão as regiões Nordeste e Sul, que representam 16% e 15%, respectivamente, das vendas".

O estudo da Linx considerou clientes do setor de moda, tecnologia e calçados que, juntos, somam quase 10 milhões de pedidos somente em 2022.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam desde empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano.

FONTE Linx

