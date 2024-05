800NK est le premier CFMOTO à remporter le « Red Dot Award : Product Design »

HANGZHOU, Chine, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le modèle phare de la famille NK de CFMOTO a été récompensé par le « Red Dot Award : Product Design 2024 » pour sa conception Cut The Edge. C'est la première fois qu'une marque chinoise gagne avec une moto ICE de grand déplacement.

CFMOTO est fier d'annoncer que le 800NK a remporté le « Red Dot Award : Product Design 2024 » dans la catégorie de la conception de motos. Le « Red Dot Award » est l'un des prix de design les plus célèbres qui, depuis 1955, évalue des milliers de produits du monde entier. Recevoir le prix en l'année de son 35e anniversaire rend la société basée à Hangzhou encore plus fière de ce résultat. CFMOTO est la toute première marque chinoise à remporter le « Red Dot Award : Product Design » avec une moto ICE de grande cylindrée.

Le 800NK est un produit mondial qui, par ses formes emblématiques, a conquis le cœur de nombreux passionnés du monde entier, ainsi que l'attention du jury du point rouge. Le modèle phare de la famille NK a marqué une étape importante pour CFMOTO : l'introduction d'une philosophie de conception qui donne désormais le ton à toutes les nouvelles motos qui rejoignent la file. Fort de son moteur en ligne de 799 cc à double cylindre, le 800NK est un vélo nu avec un design distinctif « Cut The Edge », des caractéristiques de haute technologie et des performances de premier ordre.

Ce prix est une reconnaissance internationale pour l'équipe de conception de CFMOTO et le département de R&D : une preuve du dévouement de nos concepteurs et techniciens axés sur l'innovation et sur la fourniture des meilleurs produits aux clients. La vision de la conception CFMOTO a été définie par le directeur de la conception à deux roues, Carles Solsona, basé au centre européen de R&D CFMOTO, en Italie.

« Remporter le prestigieux prix Red Dot est un excellent résultat pour toute l'équipe », a déclaré Carles Solsona. « Le 800NK est l'un des produits CFMOTO qui incarne mieux les valeurs fondamentales de notre marque : le design, la technologie, la performance. Cette réalisation est une excellente façon de célébrer le 35e anniversaire de notre entreprise, en plus de reconnaître notre engagement et le développement de notre propre philosophie de design destinée à un marché mondial. »