81 % des hôteliers constatent une hausse du chiffre d'affaires après la mise en œuvre d'une stratégie de données first-party

SAN FRANCISCO, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Sojern , la principale plateforme de marketing numérique conçue pour l'industrie du voyage, a publié aujourd'hui les résultats d'une étude menée en 2022 pour découvrir « Comment les enseignes hôtelières exploitent les données first-party pour stimuler leur chiffre d'affaires et renforcer leurs relations ». L'étude menée par Benchmark Research Partners auprès de cadres de l'industrie hôtelière internationale visait à comprendre comment les responsables du marketing hôtelier pensaient et exploitaient les données first-party pour éclairer leurs actions de commercialisation. Interrogés sur les mesures du succès de leurs activités, 81 % des hôteliers ont déclaré avoir constaté une augmentation du chiffre d'affaires après la mise en œuvre d'une stratégie de données first-party.

Les cadres des plus grandes enseignes de l'hôtellerie mondiale ont été interrogés, et 57 % d'entre eux ont constaté une hausse du niveau de satisfaction de leurs clients dans leurs établissements. Les résultats ont révélé que 59 % des hôteliers avaient déjà mis en œuvre une stratégie de données first-party, et 62 % d'entre eux déclarent qu'elle est « très importante » pour le marketing numérique, tandis que 75 % de ceux qui n'ont pas encore mis en place de stratégie de données first-party veulent le faire. Concernant ceux qui ont mis en place une stratégie de données first-party, ils l'ont principalement fait pour maximiser le rendement d'une campagne (73 %), renforcer les relations avec les clients (67 %) et maximiser la hausse globale du chiffre d'affaires (67 %).

D'autres résultats montrent que les hôteliers ont adopté des stratégies de données first-party, non seulement parce qu'ils y ont vu des avantages monétaires, mais aussi en raison de l'impact positif sur la satisfaction des clients. Parmi les personnes interrogées, 86 % considéraient qu'une stratégie de données first-party était efficace pour maximiser le chiffre d'affaires global, 76 % pour accroître le rendement d'une campagne, 68 % pour renforcer les relations avec les clients et 64 % pour accroître la valeur de la marque.

« L'engagement personnalisé auprès des consommateurs est un outil puissant pour comprendre le comportement des voyageurs et créer des campagnes numériques qui livrent le bon message au bon moment. Les responsables du marketing doivent faire de la collecte de données first-party respectueuse la vie privée, notamment via le hachage d'emails, une priorité pour alimenter leurs stratégies de personnalisation », a déclaré Kurt Weinsheimer, responsable des solutions chez Sojern.

Pour consulter le sondage dans son intégralité, cliquez ici .

À propos de Sojern

Sojern est la principale plateforme de marketing numérique conçue pour les spécialistes du marketing de voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données d'intention des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, 10 000 hôtels, attractions, offices du tourisme et spécialistes du marketing touristique font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de Benchmark Research Partners

Benchmark Research Partners mène des études pour aider les acteurs de l'industrie et les innovateurs technologiques à comprendre les changements et les possibilités du marché grâce à des données comparatives entre pairs.

