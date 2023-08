83% dos donos de restaurantes da região de Campinas esperam aumento no faturamento no Dia dos Pais, aponta pesquisa regional da Abrasel Campinas

CAMPINAS, Brasil, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O movimento nos restaurantes deve registrar crescimento de até 15% no próximo dia 13 de agosto, na comparação com a mesma data do ano passado, quando é comemorado o Dia dos Pais. O tíquete médio por pessoa deverá girar em torno de R$ 98,00. A projeção é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, que abrange cerca de 40 municípios da região de Campinas. A data tem peso menor tanto em movimento como faturamento quando comparada ao Dias das Mães, mas é significativa para o setor de alimentação fora do lar, pois é a terceira em escala de importância para os estabelecimentos.

Banana Café Campinas: Expectativa de 15% de aumento no movimento no Dia dos Pais

Pesquisa mensal sobre Situação Econômica realizada pela entidade junto aos empresários da região, no período de 21 a 31 de julho, aponta que 83% deles esperam aumentar faturamento na data em relação ao ano passado. O levantamento também revelou que 17% das empresas do setor tiveram prejuízo em julho. O número é 6% menor em relação a junho; 39% tiveram lucro e 44% trabalharam com equilíbrio. Por outro lado, 29% das empresas possuem pagamento em atraso.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, explica que a previsão otimista decorre da percepção positiva do consumidor nos últimos meses e da data em que o Dia dos Pais é comemorado, na semana de pagamento dos salários, o que ajuda a incentivar o consumidor a sair de casa.

Sobre o tíquete médio, Mason explica que a o valor não tem muita variação sobre o ano passado. "A maioria dos restaurantes tem evitado repassar os aumentos de preços e índices inflacionários totais para os clientes, o que explica o índice de 17% de estabelecimentos ainda endividados, sendo quatro em cada dez", completa.

A expectativa é alta, entre os empresários. A Rede Vitória Hotéis, que administra cinco restaurantes de diversos estilos gastronômicos na região - Bellini Ristorante e Kindai (Campinas), Vitorino (Paulínia) e Vick (Indaiatuba) – projeta um crescimento de até 15% no movimento. "O Dia dos Pais não é uma data tão forte como o Dia das Mães, mas sempre movimenta as nossas casas e já estamos com um movimento bom de reservas", conta Rodrigo Porto, diretor de Alimento e Bebidas da Rede.

Camila Coratti, gerente geral do Banana Café Campinas também está otimista. "Nossa projeção é de um movimento 15% superior ao de 2022", conta. "Neste ano vamos trabalhar com nosso cardápio tradicional no domingo", conta.

No Floresta Cultura a aposta para levar mais clientes é um cardápio especial. "Além disso, vamos oferecer música ao vivo para nossos clientes", afirma o proprietário Edward Bilton.

Fernanda Barreira, gerente de Marketing do Vila Paraíso Restaurante e da Padoca do Vila. Diz que "a projeção é de um crescimento de até 15% sobre o movimento do ano passado no Restaurante". "Também sentimos um movimento interessante na Padoca do Vila, com encomendas de cestas de café da manhã, um produto que foge do tradicional", completa.

Já o empresário Sérgio de Simone, proprietário do Rancho Colonial Grill, também de Campinas, diz estar otimista. "O Dia dos Pais não tem o mesmo apelo do Dia das Mães, mas tradicionalmente é um dia forte, com filas de espera", complementa.

https://rmc.abrasel.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183420/1.jpg

FONTE Abrasel Campinas

SOURCE Abrasel Campinas