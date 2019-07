8º FÓRUM LIDE DA SAÚDE E BEM-ESTAR aborda avanços da Medicina e longevidade

SÃO PAULO, 18 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O 8º FÓRUM LIDE DA SAÚDE E BEM-ESTAR debate nesta segunda-feira, dia 22, os avanços da Medicina, longevidade, entre outros temas, com autoridades, especialistas e dirigentes de empresas. Realizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, o evento acontece no Grand Hyatt, em São Paulo, das 07h30 às 12h40. Estarão na abertura o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, e Claudio Lottenberg, presidente do UnitedHealth Group e do LIDE Saúde, além de curador do evento.

O primeiro painel, com o tema Criatividade em saúde: busca por novos modelos - avanços da Medicina, terá como palestrantes o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner; a professora do Instituto de Biociências da USP, Mayana Zatz; o especialista em medicina do sono da Universidade Federal de São Paulo, Fernando Morgadinho; e o oncologista Raphael Brandão, dos Hospitais Samaritano e Paulistano.

No painel Estilo de vida: a "fórmula" da longevidade, participarão o presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalache; o cardiologista do Albert Einstein, Marcelo Katz; e os atores Bruna Lombardi e Carlos Riccelli. Gestão da Saúde será o tema do terceiro painel, com a vice-presidente de RH do UnitedHealth Group, Catia Porto, e a diretora do Alta, Claudia Cohn.

O último painel debaterá Doenças Raras com o presidente da Casa Hunter, Antoine Daher; a oftalmologista do Instituto de Genética Ocular, Juliana Sallum; e a advogada especializada em doenças raras, Rosangela Moro. Durante o evento será entregue o Prêmio LIDE Saúde e Bem-Estar 2019 a personalidades de destaque como o diretor da Associação Paulista de Medicina, Antonio Endrigo; o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão e a dermatologista Shirlei Borelli.

Também serão premiados Marcelo Franken, head de Cardiologia do Albert Einstein; Denise Santos, CEO da BP; Valter Furlan, head do Americas Serviços Médicos; Nelson Teich, presidente do Grupo COI; Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia; Daniel Coudry, CEO da Amil; Sérgio Podgaec, vice-presidente do Albert Einstein; Manoel Peres, presidente da Bradesco Saúde; Luiz Rizzo, superintendente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein; e Deusdeth do Nascimento, presidente do Conselho da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. O prêmio realizará homenagem a Sidney Klajner, do Albert Einstein, por sua contribuição ao setor.

