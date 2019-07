8º FÓRUM LIDE DA SAÚDE E BEM-ESTAR destaca tendências, novos tratamentos e oportunidades

Claudio Lottenberg, vice-chairman do LIDE, reforçou a relevância do segmento. "O setor de saúde é responsável por 7 milhões de empregos e movimenta 10% do PIB do nosso país". Representando o ministro da Saúde, Mayra Isabel Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, relembrou a intenção do governo de lançar um programa para substituir o "Mais Médicos". No primeiro painel, com o tema "Criatividade em Saúde: busca por novos modelos - avanços da Medicina", Raphael Brandão, chefe da Oncologia dos hospitais Samaritano e Paulistano, comentou como o tratamento do câncer tem se transformado. "O câncer era uma doença rara e hoje já não é mais."

Já Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, falou sobre inteligência artificial (IA). "Somente no sistema norte-americano, o uso da IA poderia reduzir cerca de US$ 150 bilhões em custos até 2026", afirmou. No mesmo painel, Fernando Morgadinho, neurologista e especialista em medicina do sono da UNIFESP, fez um alerta: "Daqui a 20 anos, AVC e Alzheimer estarão no top five das principais causas de mortalidade", disse.

Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, deu o tom do segundo painel, que tratou de "Estilo de vida: a fórmula da longevidade". "As universidades de Medicina deveriam ter disciplina de geriatria mesmo para os estudantes que não irão se formar nessa especialidade. Em alguns anos, os idosos serão a maioria dos pacientes", alertou. O cardiologista do hospital Albert Einstein, Marcelo Katz, surpreendeu o público ao revelar que "estudos robustos mostram diversos benefícios de práticas meditativas para a saúde".

Para falar de "Gestão da Saúde", tema do terceiro painel, Catia Porto, vice-presidente do UnitedHealth Group, compartilhou os resultados do levantamento "Sinais Vitais" realizado com os colaboradores da companhia para identificar o que os deixavam felizes. Já Cláudia Cohn, diretora-executiva do Alta Excelência Diagnóstica, falou sobre o programa "Desafio 90 dias", que visa a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da empresa.

Antoine Daher, fundador e presidente da Casa Hunter, abriu o quarto painel, que teve "Doenças Raras" como tema. "Aproximadamente 13 milhões de pessoas possuem doenças raras no Brasil." A advogada Rosângela Moro defendeu o aumento de centros de referência no Brasil para tratamentos. "Em Portugal, que pode ser comparado em tamanho com Pernambuco, existem 15 centros de referência para tratar doenças raras. No Brasil, são somente sete." Durante o evento foi entregue o Prêmio LIDE Saúde e Bem-Estar 2019, um reconhecimento às personalidades de destaque da área.

