8月21日，RED BULL UNLOCKED将带来音乐城最佳混搭夜生活

本次全球系列活动将为东纳什维尔的一晚一个史诗级派对敞开大门。门票现在发售！

田纳西州纳什维尔2022年7月20日 /美通社/ -- 对于渴望庆祝的人来说，Red Bull Unlocked是一把打开大门的钥匙。在一个接一个城市中，最令人兴奋的酒吧、俱乐部、调酒师、表演艺术家等将占据当地的地标建筑，展示他们的标志性氛围，同时还将合作打造必看混搭。 现在是聚焦音乐城的时候了，因为这次活动将在东纳什维尔五分区聚集10家酒吧。

Red Bull Unlocked庆祝当地的一切，音乐和风味在这里以纳什维尔独有的方式登场。现在，夜生活爱好者们不需要穿过城市，也不需要紧随音乐城备受喜爱的交通盛宴之后开车去寻找和享受他们最喜爱的DJ、音乐人和艺人等当地瑰宝。

Red Bull Unlocked Red Bull Unlocked

忘记"星期天恐惧症"吧，因为Rosemary & Beauty Queen和周围的酒吧将变成纳什维尔夜生活的庆祝场所。包括Pearl Diver、Tin Roof、Lipstick Lounge、White Limozeen在内的当地酒吧将联手举办一个史诗级夜晚的活动。下面列出了酒吧和合作伙伴的完整名单：

The Dive Motel

Lipstick Lounge

Pearl Diver

Play Dance Bar

Rosemary & Beauty Queen

The Stage

Tin Roof

Whiskey Jam

White Limozeen

Woolworth Theatre – 2022年秋开业！ Eleven Eleven - 2023年开业！

从氛围到设计，再到定制鸡尾酒和令人愉悦的艺人，Red Bull Unlocked充满惊喜。简而言之，害怕错过才是真。

纳什维尔此次最好的娱乐盛宴将隆重登场，有快闪Whiskey Jam、Deep Tropics的DJ表演、Sparkle City Disco、Boom Bap、Whiskey Disco、Woolworth Theater的特别表演等。一定要关注#RedBullUnlocked，因为我们将宣布更多艺人！

立即获取门票：https://win.gs/3INh5YY

日期：2022年8月21日

时间：中部时间下午6时 – 晚上11时

地点：1102 Forrest Ave, Nashville, TN 37206

年龄：21岁以上

入口：打勾

媒体联系人

Nicole Swickle

田纳西州纳什维尔Red Bull

[email protected]

Karina Brennan

圣塔莫妮卡Red Bull

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SOURCE Red Bull