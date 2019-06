9 em cada 10 empresas têm reputação afetada pela má qualidade de seus dados, aponta pesquisa global da Experian

SÃO PAULO, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Pesquisa Global de Qualidade de Dados 2019 da Experian revelou que 95% das empresas apontam que a má qualidade das informações sobre seus negócios impacta negativamente a interação com o consumidor, sua reputação e a eficiência de suas operações. Sete em cada 10 companhias afirmaram ainda não ter controle direto sobre os dados, apesar de saber o quanto isso afeta a capacidade de explorar ao máximo seu potencial para atingir objetivos estratégicos.

"Trabalhar o Marketing one-to-one é fundamental para prover uma experiência digital que supere expectativas, e nunca foi tão importante ter dados precisos e confiáveis. No entanto, muitas empresas ainda não conseguem aproveitar ao máximo as oportunidades que os dados podem oferecer aos seus negócios, uma vez que as práticas atuais de infraestrutura e de gerenciamento de informações não estão configuradas adequadamente para lidar com as expectativas do consumidor digital", afirma Luiz Junqueira, diretor de Soluções da Serasa Experian.

A pesquisa da Experian revela também que 98% das empresas apostam no uso da gestão de dados para promover a melhoria da experiência do cliente. A otimização da interação com o consumidor apareceu entre as vantagens competitivas mais atribuídas a uma atuação orientada pela inteligência da informação.

Um grande desafio apresentado por 89% das empresas entrevistadas é o gerenciamento de dados. 65% afirmaram que o grande volume de dados impede uma gestão otimizada para alavancar objetivos estratégicos. Além disso, a confiabilidade e a precisão estão associadas às dificuldades mais mencionadas pelos profissionais entrevistados na hora de adotar informações como impulsionadores de novos negócios.

A Experian realizou a Pesquisa Global de Qualidade de Dados para analisar tendências globais no gerenciamento de informações. Para isso, foram entrevistados profissionais de dados e líderes de negócios orientados por dados. O objetivo foi identificar como as empresas estão aproveitando esse recurso para resolver os principais desafios de negócios

Produzida pela Insight Avenue para a Experian em novembro de 2018, a pesquisa ouviu mais de 1.000 profissionais de empresas em quatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Austrália. Participaram companhias de vários setores, incluindo TI, telecomunicações, manufatura, varejo, serviços comerciais, serviços financeiros, saúde, setor público, educação, serviços públicos e muito mais.

Para saber mais sobre a pesquisa, acesse: www.serasaexperian.com.br/blog/pesquisaqualidadededados2019

