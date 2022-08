93 secondes et 12 clics pour réserver un vol : UNGUESS annonce le concours des agrégateurs de vols

Pour sa nouvelle étude, UNGUESS, la plateforme de crowdsourcing qui, grâce à sa communauté engagée d'utilisateurs réels, permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement, a comparé huit des principaux sites de comparaison et de réservation de vols en ligne (Booking.com, eDreams, Expedia, Kayak, lastminute.com, Skyscanner, Tripadvisor et Volagratis) pour découvrir lequel était perçu comme le meilleur.

MILAN, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- La planification des vacances se fait de plus en plus en ligne : selon les données de l'ISTAT, 66,5 % des réservations ont été effectuées en ligne en 2021 (58,4 % en 2019)[1]. UNGUESS a demandé à sa communauté d'essayer huit sites de comparaison de vols[2] (Booking.com, eDreams, Expedia, Kayak, lastminute.com, Skyscanner, Tripadvisor et Volagratis) pour identifier le plus populaire parmi les utilisateurs et les caractéristiques qui en font le meilleur.

Les utilisateurs et les paramètres pris en compte dans la phase de test

UNGUESS a impliqué des utilisateurs italiens de sa communauté mondiale qui avaient déjà réservé des vols en ligne et leur a demandé de tester sur une échelle de 1 à 7 : la facilité de réserver un vol en ligne sur un site particulier (attente par rapport à la réalité), le nombre de clics nécessaires, la convivialité du site et s'ils recommanderaient le service.

Les attentes : une tâche facile à accomplir et qui tend à être rapide

Le temps réel de réalisation de la tâche a varié d'un minimum de 70,6 secondes à un maximum de 144,27 secondes, 60 % des participants estimant qu'elle aurait pris entre deux et cinq minutes.

« Cet écart peut montrer que la qualité de l'interaction détermine la vitesse 'perçue' », a commenté Laura Morabito, UX Designer & Researcher chez UNGUESS.

La facilité d'exécution attendue a été notée 5,88 sur 7, mais, après avoir accompli la tâche, la facilité réelle de réservation a été notée plus haut, à 6,13, tandis que eDreams, Booking.com et Tripadvisor ont été classés comme les sites « les plus conviviaux ».

En ce qui concerne le nombre de clics nécessaires pour accomplir la tâche Volagratis se classe premier avec seulement 10,5 clics, suivi de lastminute.com et eDreams.

« Le nombre de clics donne une idée de la convivialité de la plateforme, mais les utilisateurs choisissent ensuite un site de comparaison sur la base d'autres paramètres. », a expliqué l'UX Designer & Researcher.

Satisfaction, qualité de l'information, attractivité et score du promoteur : un top trois (presque) unanime

Les paramètres de satisfaction, de qualité de l'information, d'attractivité et de score de promoteur net (c'est-à-dire la « probabilité de recommander » à un ami) ont reçu des évaluations positives, avec eDreams, Booking.com et Tripadvisor en tête du classement.

« Un produit qui est perçu comme plus satisfaisant a également une meilleure qualité d'information, est attrayant et serait recommandé à des amis », a expliqué Alessandro Caliandro, Product & Design Lead chez UNGUESS.

Trois facteurs qui déterminent le succès

Cette étude a permis d'individualiser trois facteurs qui déterminent le succès d'un site de comparaison de vols :

1.Les paramètres : comment sont présentés les prix, les horaires et les informations sur les bagages ?

2.Les programmes de fidélisation et les services auxiliaires autres que les sièges : affectent-ils la clarté des informations ?

3.Le nombre d'interférences : combien d'étapes, de pages et de fenêtres pop-up sont montrées à l'utilisateur avant de lui permettre de terminer le processus ?

[1] https://www.istat.it/it/files//2022/04/Viaggi_vacanze_2021.pdf

[2] Vingt-cinq personnes d'un âge moyen de 35 ans (15 hommes et 10 femmes) ont participé à ce nouveau test UNGUESS, dont 19 ont effectué le test via un ordinateur de bureau et les 6 autres via un téléphone mobile.

[3] Le nombre de clics est exprimé comme une moyenne des résultats des différents participants au test. C'est pourquoi, dans certains cas, les clics ont des décimales.

Le profil de UNGUESS

UNGUESS est la plateforme technologique qui apporte les connaissances collectives de sa communauté ( Tryber ) dans les processus de décision des sociétés rapidement et chaque fois que cela est nécessaire. Née en 2015, sous le nom d'AppQuality, dans le centre de recherche « Mobile Lab » de l'Université Polytechnique de Milan à Crémone par les trois anciens étudiants, Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga et Luca Manara, aujourd'hui PDG de la startup, aujourd'hui le passage à UNGUESS renforce la mission d'aider les entreprises à éliminer les approximations de tout processus décisionnel, en mettant les consommateurs finaux au centre de la stratégie produit. La startup collabore régulièrement avec des entreprises internationales de taille moyenne à grande, dont Pirelli, Costa Crociere, De'Longhi Group, ING, Enel, Lottomatica, Intesa Sanpaolo, Axa et bien d'autres. Les partenaires comprennent : Fintech District, Digital Innovation Observatories, Nexi Open.

Contacts pour les médias : Elisa Pagni, [email protected], +39 3311373431

SOURCE UNGUESS