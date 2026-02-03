93 Weltweit droht der Verlust von fast 23 Millionen weiteren Menschen bis 2030

ISGlobal, unterstützt von der Rockefeller Foundation, analysierte die Auswirkungen drastischer globaler Hilfskürzungen in 93 Ländern, in denen es zu vermeidbaren Todesfällen kommen könnte, darunter: 38 in Afrika südlich der Sahara, 12 in MENA, 10 in Europa, 21 in Asien und 12 in Lateinamerika

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Kürzung der weltweiten Hilfe, insbesondere durch die USA und die europäischen Länder, die jahrzehntelangen Fortschritte bei der Bekämpfung von Krankheiten zunichte machen würde

BARCELONA, N.Y., 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- The Lancet Global Health veröffentlichte heute eine neue, von Experten begutachtete Studie des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), in der davor gewarnt wird, dass ein drastischer Rückgang der globalen Hilfe bis 2030 zu 22,6 Millionen zusätzlichen Todesfällen in 93 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen führen könnte, darunter 5,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren. Die von der Rockefeller Foundation unterstützte Analyse zeigt, dass die afrikanischen Länder südlich der Sahara, auf die 38 der 93 untersuchten Länder entfallen, besonders gefährdet sind. 21 der untersuchten Länder liegen in Asien, 12 in Lateinamerika, 12 im Nahen Osten und in Nordafrika und 10 in Europa, einschließlich der Ukraine, so dass schwerwiegende Kürzungen der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) weltweit zu spüren sein könnten. Die Untersuchungen von ISGlobal zeigen auch, dass die öffentliche Entwicklungshilfe im Zeitraum 2002-2021 dazu beigetragen hat, die Kindersterblichkeit um 39 % zu senken, die Zahl der HIV/AIDS-Toten um 70 % zu reduzieren, die Zahl der Todesfälle durch Malaria und Mangelernährung um 56 % zu senken und weitere globale Gesundheitsergebnisse in diesen 93 Ländern zu verbessern, in denen 75 % der Weltbevölkerung leben.

"Diese Ergebnisse sind eine Warnung vor den hohen moralischen Kosten des Nullsummen-Ansatzes, den viele Politiker verfolgen, und sie sind ein dringender Aufruf an uns alle, dieses menschliche Leid zu verhindern", sagte Dr. Rajiv J. Shah, Präsident der Rockefeller Foundation in einer Erklärung zu den menschlichen Kosten der Kürzungen der Auslandshilfe. "Die Menschheit steht heute vor der Frage, ob wir einen globalen Rückzug von den Verpflichtungen akzeptieren, die Hungrigen zu ernähren, die Kranken zu heilen und die Schwächsten zu unterstützen, um die Zukunft zu definieren, oder ob wir uns zusammentun, um neue Modelle der Zusammenarbeit zu entwickeln, die den Dutzenden von Millionen von Menschen, die ihr Leben verlieren könnten, wenn wir es nicht tun, würdig sind."

Im Jahr 2024 sank die internationale Hilfe zum ersten Mal seit sechs Jahren, und die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland reduzierten ihre ODA-Beiträge zum ersten Mal seit fast 30 Jahren erheblich. Diese tiefen Einschnitte und die für 2025 und 2026 geplanten Kürzungen machten es notwendig, sich darüber klar zu werden, was dies auf menschlicher Ebene für die Gemeinschaften in aller Welt bedeuten könnte.

"Unsere Analysen zeigen, dass die Entwicklungshilfe zu den wirksamsten globalen Gesundheitsmaßnahmen gehört. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sie außergewöhnlich viele Menschenleben gerettet und schwache Wohlfahrtsstaaten und Gesundheitssysteme gestärkt. Würde diese Unterstützung jetzt gestrichen, würde dies nicht nur hart erkämpfte Fortschritte zunichte machen, sondern in den kommenden Jahren auch Millionen von vermeidbaren Todesfällen bei Erwachsenen und Kindern zur Folge haben. Haushaltsentscheidungen, die heute in den Geberländern getroffen werden, werden auf Jahre hinaus unumkehrbare Folgen für Millionen von Menschen haben", sagte Davide Rasella, Koordinator der Studie, ICREA-Forschungsprofessor bei ISGlobal und am brasilianischen Institut für kollektive Gesundheit.

Millionen weiterer Menschenleben in Gefahr:

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert , dass die öffentliche Entwicklungshilfe zwischen 2024 und 2025 um 10 % bis 18 % zurückgehen könnte, da die größten Geberländer und andere Länder der Welt weiterhin Milliardenbeträge einsparen. Um die tatsächliche Wirkung der öffentlichen Entwicklungshilfe in diesen Ländern zu bewerten und zu prognostizieren, was passieren könnte, wenn die derzeitigen Hilfskürzungen fortgesetzt oder noch verschärft werden, untersuchte ISGlobal - mit Unterstützung der Rockefeller Foundation in Zusammenarbeit mit ihrem gemeinnützigen Ableger RF Catalytic Capital - 20 Jahre Entwicklungsdaten zwischen 2002 und 2021 in 93 Ländern, in denen 6,3 Milliarden Menschen leben.

"Diese Studie zeigt die ernste Realität auf, die viele nach einem Jahr umfassender Kürzungen der globalen Hilfe befürchtet haben. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2030 22,6 Millionen Menschen sterben werden, was dem Verlust der gesamten Bevölkerung Sambias entspricht", sagte William Asiko, Senior Vice President & Head of Africa, The Rockefeller Foundation. "Es wird erwartet, dass Afrika die Hauptlast der Hilfskürzungen tragen wird, und diese Daten zeigen deutlich, welche verheerenden Auswirkungen dies auf die Menschen haben wird. Philanthropien, die Zivilgesellschaft und andere Gruppen werden nicht in der Lage sein, die Lücke zu füllen, die durch die rückläufige offizielle Entwicklungshilfe entsteht. Daher ist es notwendig, nach neuen Modellen zu suchen, die mit geringeren Mitteln die größte Wirkung erzielen können. Die Rockefeller Foundation arbeitet an der Entwicklung solcher Lösungen, die unsere kaputte Hilfsinfrastruktur reparieren können."

Von Fachleuten geprüft und veröffentlicht von The Lancet Global Health, The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030: Retrospektive Evaluierungs- und Prognoseanalyse, modelliert zwei Szenarien für den Zeitraum 2025-2030:

Sanftes Defizit-Szenario. Bei einer jährlichen Senkung um 10,6 % (entsprechend der durchschnittlichen Senkung der letzten beiden Jahre, 2024-2025) könnten diese Kürzungen zu 9,4 Millionen vermeidbaren Todesfällen führen, darunter 2,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren.



Schweres Defizit-Szenario. Auf der Grundlage von 32 Milliarden Dollar (15,1 %) an ODA-Kürzungen von 2024 bis 2025, wobei die Mittelkürzungen bis zum Ende dieses Jahrzehnts fortgesetzt und verschärft werden, könnte dies dazu führen, dass 5,4 Millionen Kinder, die jünger als fünf Jahre alt sind, als Teil von mehr als 22.6 Millionen zusätzliche Todesfälle aller Altersgruppen - das entspricht in etwa (1) der Bevölkerung der Großstädte Barcelona, Paris und London zusammen ; (2) mehr als die einzelne Bevölkerung von Kairo , Dhaka , Mexiko-Stadt , Mumbai und Sao Paulo ; (3) oder dem gesamten US-Bundesstaat Florida , der bis 2030 zugrunde geht.

Die ISGlobal-Forscher wendeten einen konsistenten methodischen Rahmen an, der Längsschnitt-Paneldaten mit validierten Mikrosimulationsmodellen auf Länderebene verbindet, um die gesundheitlichen Folgen von Mittelkürzungen für alle OECD-Staaten zu quantifizieren. Als Ergebnis zeigt die neue Studie auch, dass höhere globale ODA-Niveaus in den 93 analysierten Ländern zwischen 2002 und 2021 dazu beigetragen haben:

Senkung der Gesamtmortalität um 23 %.

Senkung der Kindersterblichkeit um 39 %.

Senkung der Sterblichkeitsrate bei HIV/AIDS um 70 %, bei Ernährungsmängeln um 56 %, bei Malaria um 56 %, bei Durchfallerkrankungen um 55 % und bei vernachlässigten tropischen Krankheiten um 54 %.

Stärkung der Gesundheitssysteme und Unterstützung der Bemühungen zur Bekämpfung und Ausrottung von Krankheiten.

Verbesserung der Bereitschaft für Ausbrüche und Epidemien.

Sie warnt auch, dass mindestens drei von vier Menschen auf der Erde in Ländern leben, in denen zwei Jahrzehnte an Entwicklungsfortschritten rückgängig gemacht werden könnten, in denen die Fortschritte bei der Bekämpfung von Krankheiten verschwinden und in denen es zu vermeidbaren Todesfällen kommen könnte. Zu den in dieser Studie analysierten Ländern gehören:

38 Länder in Afrika südlich der Sahara:

Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eswatini, Äthiopien, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republik Kongo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Tansania, Togo, Uganda, Sambia und Simbabwe.





Ägypten, Algerien, Dschibuti, Irak, Iran, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Sudan, Tunesien und die Türkei.





Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro, Serbien und die Ukraine.





Afghanistan, Aserbaidschan, Bangladesch, Kambodscha, China, Indien, Indonesien, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka, Tadschikistan, Thailand, Usbekistan und Vietnam.





Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Paraguay und Peru.

Angesichts der gravierenden Kürzungen der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA), die bereits erfolgt sind und noch erfolgen werden, setzt die Rockefeller Foundation ihre auftragsbezogene Arbeit in der ganzen Welt fort - mit einem Schwerpunkt auf Subsahara-Afrika -, um länderspezifische Lösungen zu finden, mit denen jeder Dollar der verbleibenden Hilfe maximiert und neue Investitionen angeregt werden können. Diese Arbeit und die Forschungsarbeit von ISGlobal werden von der Build the Shared Future Initiative der Stiftung unterstützt, mit der die 113 Jahre alte philanthropische Organisation die globale Zusammenarbeit und die internationale Entwicklungsarbeit inspirieren und informieren möchte, um den Herausforderungen des 21.

Forscher von ISGlobal - einer von der Stiftung "la Caixa" unterstützten Einrichtung mit Sitz in Barcelona - haben diesen Bericht zusammen mit dem Institut für kollektive Gesundheit an der Bundesuniversität von Bahia (UFBA) in Brasilien, dem Gesundheitsforschungszentrum Manhiça (CISM) in Mosambik und dem Nationalen Institut für Gesundheit (INS) am 18. November 2025 an The Lancet Global Health übermittelt.

Sie stützt sich auf eine von ISGlobal geleitete Studie ( ), die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde . Darin wurde festgestellt, dass allein die Abschaffung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) bis 2030 zu über 14 Millionen zusätzlichen vermeidbaren Todesfällen führen könnte. Beide Analysen stützten sich auf denselben methodischen Rahmen, der Längsschnitt-Paneldaten mit validierten Mikrosimulationsmodellen auf Länderebene verbindet, um die gesundheitlichen Folgen von Mittelkürzungen zu quantifizieren. Während sich die USAID-Studie auf einen einzigen Geber konzentrierte, umfasst die neue Analyse alle OECD-Geber und bietet eine umfassende Bewertung der weltweiten Kürzung von Hilfsgeldern auf die Sterblichkeit.

