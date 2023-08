9ª edição do Mind The Sec acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro

Maior evento de cibersegurança da América Latina reunirá mais de 250 palestrantes e 120 marcas do mercado

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro a 9ª edição Mind The Sec (MTS), o maior e mais qualificado evento de segurança da informação e cyber security da América Latina. Voltado para as novidades e negócios do setor, esta edição contará com mais de 250 palestrantes nacionais e internacionais e com a participação de mais de 120 empresas ligadas ao setor, entre multinacionais e startups, que movimentam em mais de US$ 1 bilhão no mercado brasileiro de segurança da informação.

O objetivo da iniciativa é reunir os principais decisores e lideranças do segmento, que representam mais de 56% do público, para movimentar a área de cibersegurança, apresentar as tendências do mercado e discutir os principais temas envolvidos com o gerenciamento de cyber security das maiores empresas do continente. Os setores empresariais de maior participação no MST são o financeiro, seguido pelo de tecnologia, que juntos equivalem a mais de 37% dos atores empresariais envolvidos.

O Mind The Sec visa, principalmente, fomentar o mercado de cibersegurança e projetar ainda mais os números do setor. De acordo com o último levantamento do Global Digital Trust Insights, da PwC, publicado em outubro de 2022, os gastos globais em segurança digital no ano passado cresceram US$172 bilhões, contra US$ 137 bilhões em 2021. Já o mercado brasileiro fechou 2022 movimentando, aproximadamente, US$1 bilhão, dos quais US$850 milhões são investimentos em soluções de segurança. Até 2026, a expectativa é que haja um crescimento de US$ 345,4 bilhões por ano.

O Mind The Sec será no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e contará com uma estrutura de mais de 13 mil m² e espera receber mais de dez mil pessoas. A última edição contou com a participação de mais de seis mil visitantes, que passaram pelo local ao longo dos três dias do evento. A expectativa é que com o aumento de participantes, a movimentação de negócios na feira aumente em 25%, em relação ao ano passado.

Entre os palestrantes, merece destaque a presença de Eva Galperin, diretora de Cibersegurança na Electronic Frontier Foundation (EFF). Ela participou da organização do Tor Relay Challenge da EF, redigiu materiais de treinamento de privacidade e segurança com foco em vigilância pessoal, e é co-fundadora do Coalition Against Stalkerware. Para conferir a programação completa basta acessar o site do evento.

"O Mind The Sec é um espaço de troca de conhecimento e crescimento profissional voltado para agentes ligados à área de segurança da informação. Queremos oferecer um ambiente propício para que os principais atores do segmento promovam seus negócios. Reunir em único lugar empresas, decisores e especialistas ligados a cibersegurança é uma oportunidade única para alavancar cada vez mais o mercado, que está em plena expansão, e tratar de assuntos que afetam diretamente o cotidiano das pessoas", afirma Anderson Ramos, CEO da Flipside e Idealizador do Mind The Sec.

Entre os principais temas que serão discutidos no evento estarão: Cloud, IoT, AI, Respostas a incidentes, Zero Trust, Recrutamento, Mão de obra, ciberguerra, saúde mental e ataques direcionados.

"A nossa expectativa é apresentar ao público uma experiência completa ao unir conteúdo técnico e gerencial com as principais tendências do mercado, juntamente ao contato com empresas importantes do setor. Tais companhias chegam a movimentar grandes quantias ao longo do evento, e, geralmente, usam o MTS como porta de entrada para o mercado da América Latina, finaliza Ramos.

Serviço

9ª edição do Mind The Sec

Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo

Data: De 12 a 14 de setembro

Inscrições: A venda dos ingressos está disponível no site do evento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199381/Mind_The_Sec.jpg

FONTE Mind The Sec

SOURCE Mind The Sec