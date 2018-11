9º FÓRUM LIDE DE EMPREENDEDORES: Em um mundo em constante transformação, humanizar é a chave do sucesso

CEO da VITACON, Alexandre Lafer Frankel, enfatizou a importância de olhar para as necessidades e desejos do indivíduo, conceito que ele levou para mercado imobiliário. "O mundo V.U.C.A é dinâmico, imediato e móvel, é necessário priorizar o tempo e a felicidade das pessoas".

Encantar colaboradores e clientes foi a lição dada por Fernando Simões, presidente da JSL. "Para empreender é preciso ter paixão, simplicidade, paciência, entender para melhor atender e desenvolver a equipe".

Flavio Pripas, ex-diretor do Cubo e atual Corporate Venture Officer na Redpoint Eventures, destacou a necessidade de revisar os modelos de negócios para quem deseja empreender. "O mundo está mudando cada vez mais rápido. Novos comportamentos, relações de consumo e profissões estão surgindo. É preciso conectar as pessoas a esse novo cenário", frisou.

Também salientaram como fundamental a atenção às necessidades dos indivíduos e de colocar o ser humano em primeiro plano os palestrantes Caio Franchi e Felipe Morales, diretores de criação da THE ZOO GOOGLE. Para eles, "a tecnologia é a última fase do processo. As ferramentas tecnológicas apenas executam a ideia. É olhando para as pessoas, seus desejos e necessidades que surgem as grandes criações dos empreendedores."

Com uma apresentação emocionante, Marcelo Facchini, presidente da Facchini, compartilhou sua história de superação após um grave acidente. "É preciso ter coragem para fazer diferente e transformar. Ser flexível para desaprender e aprender de novo. E determinado para construir, reconstruir e recomeçar".

Bruno Nardon, presidente da RAPPI BRASIL e um dos palestrantes do evento, ressaltou que "o tempo é um bem precioso no mundo V.U.C.A.. Passamos 25% do nosso tempo no celular. É na tela do smartphone que existem oportunidades de negócio."

As constantes transformações e o advento das novas tecnologias foi outro assunto de destaque do Fórum. Para Julio de Angeli, CEO da MEDCEL, é preciso ter a mente aberta. "O segredo do mundo V.U.C.A é saber tomar decisões imediatas, as informações estão disponíveis em tempo real e mudam a todo instante."

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, fechou o evento com descontração e ensinamentos. Ele destacou as dificuldades burocráticas que os empreendedores brasileiros enfrentam, a importância da humanização dos negócios, de entender o consumidor e valorizar o colaborador. E não ter medo de errar e recomeçar.

O 9º Fórum LIDE de Empreendedores contou com o patrocínio da JSL, MOVIDA e SAPORE. O SBT foi o associate partner com participação da RV ÍMOLA. Colaboraram o GRUPO BRUGNARA e VITACON. APIS, COMUNICARE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, CORPORATE IMAGE, DELTA CAFÉ, ECCAPLAN, FORMAG'S, MOVE TO GO, MEND, GREEN PEOPLE, NBS, N.DUDUCH, PORTUS, RUBENS DECORAÇÕES, TRUCKVAN e UPS foram os fornecedores oficiais. Entre os mídias partners estavam ESTADÃO, NOVA BRASIL FM, PR NEWSWIRE, PROPMARK, RÁDIOS BAND, BAND NEWS, RÁDIO JOVEM PAN e REVISTA LIDE.

