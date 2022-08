9PSB remporte un prix lors de la 10e édition des prix du Global Brands Magazine

9PSB a remporté le prix de la meilleure nouvelle banque de services de paiement pour l'année 2022. La cérémonie de remise des prix aura lieu au Palm Jumeirah - Waldorf Astoria, à Dubaï, le 1er décembre 2022

LONDRES, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Les Global Brand Awards sont un événement annuel organisé par Global Brands Magazine (GBM), une publication internationale basée au Royaume-Uni. Les prix sont décernés pour reconnaître et récompenser les entreprises et les géants de l'industrie pour leurs performances exceptionnelles. 9PSB a été évalué sur la base du service client, de la satisfaction, de l'innovation numérique, des relations stratégiques et du développement de nouvelles activités.

À propos de la récompense de 9PSB , Shiv Kumar, PDG de Global Brands Magazine, a déclaré : « 9PSB a une approche très stratégique de la construction et du développement du Nigeria dans son ensemble et cette approche globale, ainsi que l'offre de services bancaires numériques sans faille, ne sont que quelques-unes des raisons du succès de cette marque. »

Branka Mracajac, PDG de 9PSB, a ajouté : « Je suis très fière de notre groupe de jeunes Nigérians innovants et progressistes qui ont eu l'idée, en collaboration avec d'autres FinTechs, de créer la toute première plateforme bancaire offrant des services de paiement transparents aux personnes exclues financièrement et mal desservies, ainsi qu'aux personnes déjà bancarisées et férues de technologie. Chez 9PSB, nous souhaitons réunir ces deux mondes, et nous nous sommes attelés à cette mission : la mission Bank9ja. »

À propos de 9PSB

Créée en 2020, 9 Payment Service Bank ( 9PSB ) est la première banque de services de paiement du Nigeria opérant sous l'approbation de la CBN pour fournir des services de paiement et mener des initiatives d'inclusion financière pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées, ainsi que des services innovants pour les personnes ayant un compte bancaire.

9PSB est une banque entièrement numérique et gère son propre réseau d'agents bancaires. 9PSB s'adresse à tous et offre un accès transparent aux services bancaires numériques en ligne et hors ligne.

À propos de Global Brands Magazine

Global Brands Magazine (GBM) a toujours été à l'avant-garde, en proposant des nouvelles, des points de vue et des opinions sur les marques qui façonnent l'avenir de leur secteur. Le magazine basé au Royaume-Uni offre à ses lecteurs les dernières nouvelles et informations sur les meilleures marques de leur catégorie dans le monde entier. Les Global Brand Awards honorent les marques pour l'excellence de leurs performances et récompensent les entreprises pour la qualité de leurs services.

