A 1080 Motion, líder global em treinamento de força motorizado digital no esporte de elite, lança uma nova série de máquinas alimentadas por bateria.

As soluções da 1080 são de qualidade profissional e robustas, permitindo cargas pesadas, movimentos rápidos, sensação premium e versatilidade para academias comerciais, clínicas de reabilitação e treinamento de alto desempenho.

ESTOCOLMO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa sueca 1080 Motion fornece máquinas de treinamento para ligas profissionais, instalações de treinamento olímpico, centros nacionais de alto desempenho, clínicas de reabilitação, instituições de pesquisa e instalações de treinamento militar, totalizando mais de 600ao redor do mundo. As novas máquinas têm como alvo um público mais amplo. As novas máquinas são menores, mais leves, portáteis, com preços mais baixos em comparação à linha atual de produtos, 1080 Sprint e 1080 Quantum.

Primeiro na nova linha de produtos:

Former decathlete and 2xWorld Champ Tray Hardee on the 1080 Sprint 2

1080 Sprint 2: dispositivo de treinamento inovador usado para treinamento e testes com resistência ou assistência horizontal de até 180 m (197 jardas), por exemplo, em corrida, esqui, natação, patinação, bem como movimentos de Mudança de Direção. Permite velocidades de até 14 m /s (31 mph) e cargas de até 70 kg (154 lbs.) Autônomo e portátil com uma tela sensível ao toque integrada, ele possui conectividade com a internet para armazenamento e análise de dados. Com acessórios, funciona como uma máquina de cabos para exercícios do tipo repetição, como agachamentos, elevadores, rotações, flexões e puxões para treinamento de força leve, reabilitação e testes.

O ex-decatleta e bicampeão mundial Tray Hardee sobre o 1080 Sprint 2.

1080 Cable: suporta exercícios de força pesados de até 180 kg (397 lbs). Com velocidades de até 4 m /s (8,9 mph) e comprimento de cabo de até 5 m (16 ft). Em comparação com as máquinas de polias tradicionais, o 1080 Cable apresenta feedback em tempo real das métricas de desempenho - velocidade, potência ou força - em uma tela de toque integrada. Escolha treinamento de alta velocidade ou isocinético ou selecione até 3x de sobrecarga excêntrica. Montado em uma parede ou suporte de peso padrão, é eficiente em termos de espaço e os acessórios permitem levantamento, agachamento e exercícios aeróbicos, como remada e esqui ergonômico.

A nova plataforma de tecnologia permite uma variedade de aplicações de treinamento, como o agachamento 1080, desenvolvido para agachamentos pesados ou levantamento terra resistidos com capacidade para fornecer cargas de até 400 kg (880 lbs). Espera-se que as entregas comecem em 2024. Uma máquina de polias para velocidades mais altas equipada com uma linha mais longa seguirá.

Anna-Carin Månsson, CEO, cofundador e acionista principal, disse: "Com base em nosso sucesso em esportes de elite, estamos entusiasmados em levar os benefícios desta tecnologia de ponta a um público mais amplo. Meu primeiro contato com o sistema foi quando estava me reabilitando com meu treinador após uma cirurgia do quadril para voltar a jogar tênis de elite para seniores. Agora tornamos os produtos muito mais fáceis de usar, sendo menores e alimentados por bateria. As baterias são até recarregadas quando você treina puxando o cabo. O novo software reúne 10 anos de pesquisa e experiência para orientá-lo em seu treinamento. Ele será individualizado e desafiador, sendo divertido e seguro!"

Os inventores por trás da 1080 Motion foram pioneiros em equipamentos digitais de treinamento de força motorizados, com as primeiras máquinas introduzidas em 2009. Muitos acompanharam soluções para treinamento motorizado, com a maioria direcionada ao mercado doméstico. O 1080 é profissional, permite cargas mais altas, movimentos mais rápidos, melhor sensação e é robusto para academias comerciais, clínicas de reabilitação e treinamento de alto desempenho. O legado dos esportes de elite estabeleceu o padrão de desempenho nas novas soluções. Nem as caixas de câmbio nem os cintos de acionamento são usados e a necessidade de polias é minimizada para máxima capacidade de resposta e sensação premium.

Sobre a 1080 Motion

A 1080 Motion AB é uma empresa sueca privada de alto crescimento com uma subsidiária dos EUA em Austin, Texas. A América do Norte é responsável por aproximadamente 50% das vendas. Desde o seu início em 2013, mais de 100 equipes profissionais em ligas como Premier League, Bundesliga, NFL, NBA, WNBA, NHL, MLB e muitas outras estão usando máquinas motorizadas digitais 1080 para treinamento, testes e reabilitação. Muitos campeonatos olímpicos e mundiais são vencidos por atletas que usam 1080 para aumentar a velocidade, força e potência.

