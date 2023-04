A 133ª Canton Fair criará um novo ecossistema de construção e decoração de interiores, trazendo novo dinamismo para o desenvolvimento sustentável do setor

CANTÃO, China, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Esta semana testemunha a abertura bem-sucedida da primeira fase da 133ª Feira de Importação e Exportação da China ("Canton Fair", "a Feira"), que durará cinco dias até 19 de abril. Na primeira fase da Feira, os principais expositores de construção e decoração de interiores mostram as inovações de transformação verde e de baixo carbono em materiais de construção, trazendo soluções sustentáveis e ecologicamente corretas de reformas residenciais para os compradores globais de decoração de interiores.

A Shanghai Alubang Decorative Material Co., Ltd. ("Alubang"), uma empresa com foco no campo de decoração de interiores e materiais de construção, apresenta três produtos inovadores para as pessoas do mundo negócios na 133ª Canton Fair, incluindo seu painel corrugado de alumínio, painel composto de metal para eletrodomésticos e painel composto de alumínio A2 resistente ao fogo.

Entre esses produtos, o painel composto de metal para eletrodomésticos foi desenvolvido em conjunto pela Alubang e pela Sony em 2015 e usado em backplanes de TV no contexto da aceleração da transformação e atualização industrial. Este produto integra as vantagens de proteção ambiental, economia de energia, leveza e durabilidade, abrindo caminho para a possibilidade de um design estético leve e moderno para a TV.

"Embora insistamos na exploração de produtos inovadores, também aderimos ao conceito de economia de energia e redução de consumo e nos esforçamos para estar na vanguarda da reforma residencial ecológica", disse Kevin Luo, gerente de exportação da Alubang.

A Hebei Orient Sundar Windows Co., Ltd. ("Orient Sundar"), uma empresa de alta tecnologia da China, também uma expositora de alta qualidade na 133ª Canton Fair, traz à Feira produtos de janela passiva da série PH126+, mostrando ao mundo as últimas conquistas na transformação verde e de baixo carbono de materiais de construção para reformas residenciais. A empresa tem a única base de fabricação inteligente do mundo em cadeias industriais de construção de economia de energia verde, abrangendo centenas de produtos centrais da cadeia industrial de construção e economia de energia.

Na Feira, a série PH126+ adota tecnologia de produção totalmente automatizada da Indústria 4.0 líder do setor e implementa os conceitos de pesquisa, desenvolvimento e produção de economia de energia, baixas emissões de carbono e proteção ambiental. Esta série é equipada com seu sistema integrado de alta tecnologia de casas passivas, que não só atende às necessidades de construção e decoração de diferentes climas e edifícios, mas também reduz muito o consumo de energia da construção, que ganhou a certificação PHI.

A Feira contará com quase 2000 empresas no local na seção de Construção e Decoração de Interiores durante a Fase 1. Inscreva-se em https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 para obter mais informações sobre a 133ªCanton Fair ou entre em contato com a Sra. Cai, [email protected]

