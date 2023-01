A 20ª edição do ADIHEX será realizada em agosto de 2023

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Emirates Falconers Club anunciou que a 20ª edição da Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) será organizada de 23 a 29 de agosto de 2023, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi

A 19ª edição da ADIHEX tomou um salto qualitativo e foi descrita como a maior e mais incrível edição, com a participação de mais de 900 expositores e marcas de 58 países, que alcançaram vendas diretas ultrapassando os AED 65 milhões. Além disso, o número de visitantes superou as expectativas; mais de 150.000 visitantes, em 7 dias, que vieram explorar e obter os produtos e inovações mais recentes apresentados pelos expositores nos 11 setores do evento.

Os expositores, patrocinadores e apoiadores concordaram por unanimidade sobre a importância de participar desse evento especializado, o que lhes permitiu alcançar vendas recordes, trocar experiências, conhecer parceiros e clientes, fazer negócios sólidos e construir relações comerciais. Eles afirmam que a participação anual na ADIHEX, a maior do Oriente Médio e da África, certamente e sempre estará em sua agenda de negócios.

Compradores e visitantes expressaram seu apreço pelo nível global da ADIHEX, bem como pela diversidade e distinção dos produtos e inovações exibidos, bem como suas ofertas únicas e a atmosfera comercial rentável, já que os expositores alcançaram grandes vendas diretas durante sua participação.

A última edição contou com 127 palestrantes que participaram apresentando suas técnicas, habilidades, visões e experiências profissionais por meio de 134 workshops especializados que representaram fonte de conhecimento, conscientização, e um meio para o desenvolvimento de negócios. Foram categorizados em quatro plataformas educacionais; sustentabilidade, aventuras ao ar livre, artes e ofícios e conexão com a natureza.

Também foram realizadas 150 apresentações ao vivo de aves de rapina, salukis e cães policiais. As inovadoras competições artísticas, culturais e científicas atraíram centenas de concorrentes. Os leilões de camelos, falcões e cavalos foram alguns dos destaques do evento e uma oportunidade valiosa para conhecer os pilares mais importantes da herança e das tradições autênticas dos Emirados.

Várias atividades B2B foram lançadas em apoio a PMEs e Start-ups, facilitando encontros comerciais profissionais entre compradores e expositores para aumentar sua participação.

A ADIHEX tem uma ótima posição entre profissionais, entusiastas e amadores da caça. A ADIHEX foi homenageada com a visita de Suas Altezas, dignitários, comerciantes e visitantes de alto poder aquisitivo dos países dos Emirados Árabes Unidos e GCC, representando um sinal de grande sucesso.

FONTE Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX 2023)

