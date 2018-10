A 360Rize™ anuncia a 360Penguin: a primeira câmera familiar panorâmica de vídeo e fotos de RV em 360° de todo o mundo que pode ser desfrutada por pessoas de todas as idades

No Dia Nacional do Pinguim, a 360Rize™ celebrou seu lançamento no Centro Polk de Conservação de Pinguins do Zoológico de Detroit, o maior pinguinário dos Estados Unidos. A 360Rize™ pegou a estrada no ônibus de turismo 360Penguin, mostrado na campanha na Kickstarter, transmitindo ao vivo enquanto a equipe viajava para o evento, usando a câmera 360Penguin. A 360Rize™ doará uma percentagem das vendas da 360Penguin para o centro de pinguins durante todo o próximo ano.