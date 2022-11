A 5ª CIIE para acolher mais participantes

SHANGHAI, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China International Import Expo (CIIE), será realizada em Xangai pela quinta vez de 5 a 10 de Novembro.

De acordo com Sun Chenghai, vice-director da China International Import Expo Bureau, um total de 145 países, regiões e organizações internacionais estão a expor na Exposição deste ano.

The National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue for the China International Import Expo (CIIE), in East China's Shanghai.

Sendo a primeira exposição nacional com tema de importação do mundo, a Feira consiste numa exposição empresarial, uma exposição nacional abrangente e o Fórum Económico Internacional de Hongqiao.

Pela primeira vez, oito países - Nicarágua, Djibuti, Mauritânia, Comores, Moçambique, RDC, Iraque e Islândia - participarão na exposição nacional.

Os países membros do "Acordo Regional de Parceria Económica Global" (RCEP) tinham todos expositores, e o número de expositores de países ao longo do "Cinturão e Rota" e da SCO também aumentou em comparação com a edição anterior.

De acordo com as estatísticas, um total de 284 das 500 maiores empresas e líderes industriais do mundo estão a participar na exposição corporativa na Feira deste ano. A Zona Empresarial inclui a Zona de Produtos Alimentares e Agrícolas, a Zona Automóvel, a Zona de Tecnologia e Equipamento, a Zona de Produtos de Consumo, a Zona de Dispositivos Médicos e Cuidados de Saúde, e a Zona de Comércio de Serviços.

Centrando-se no 14º Plano Quinquenal e na Visão 2035, a Exposição deste ano terá uma nova zona de indústria de sementes de culturas e uma zona de inteligência artificial, A Zona Tecnológica Energética de Baixo Carbono e Ambiental foi optimizada e a Zona de Incubação de Inovação foi expandida, com mais de 150 start-ups nos campos da tecnologia e equipamento, bens de consumo, cuidados de saúde e automóvel a serem exibidos.

O Fórum de Hongqiao irá concentrar-se mais no tema da "abertura" e expandir o número de sub-fóruns de 14 para 24 para discutir temas quentes do desenvolvimento aberto global.

O grau de profissionalismo continuou a aumentar, com nove ministérios centrais, quatro províncias e cidades locais, e três grupos de reflexão profissionais a participarem no acolhimento de sub-fóruns em áreas especializadas, serão publicados cerca de 20 relatórios especializados e de autoridade no domínio da abertura, tais como o "Relatório de Abertura Mundial de 2022".

O nível de internacionalização tem aumentado constantemente, com a adição de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Fundo das Nações Unidas para a População, Pacto Mundial das Nações Unidas, UNISDR, Centro de Comércio Internacional e Organização Mundial da Propriedade Intelectual participando em sub-fóruns de acolhimento. Os vencedores de Prémios Nobelinco fazem discursos nos sub-fóruns.

