A AACSB International nomeia líder inovador e pensador global comprovado como novo executivo chefe da região Ásia Pacífico

TAMPA, Flórida, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) anunciou hoje a seleção de Geoff Perry como vice-presidente executivo e executivo chefe da região Ásia Pacífico. Sendo um ex-reitor de escolas de negócio com extensa experiência voluntária de credenciamento na AACSB, Perry é atualmente o vice-reitor da Universidade de Tecnologia de Auckland (AUT), Nova Zelândia. Ele assumirá seu novo cargo em 15 de janeiro de 2020, liderando os esforços da organização global por toda região Ásia Pacífico e dirigindo o escritório da organização em Singapura.

"A AACSB está muito feliz por receber Geoff Perry em nossa equipe de liderança", disse Thomas R. Robinson, presidente e CEO da AACSB. "Suas contribuições e experiência como professor, administrador de escola de negócios e de universidade, e voluntário na AACSB fazem dele uma excelente escolha para liderar nossos esforços na região Ásia-Pacífico através da nova fase de desenvolvimento, inovação e crescimento".

"Assim como a AACSB, Geoff Perry também acredita que as escolas de negócios estão bem posicionadas para lidarem com as questões mais desafiadoras do mundo", disse John A. Elliott, presidente do Conselho de Diretores da AACSB e reitor interino e vice-presidente executivo de assuntos acadêmicos da Universidade de Connecticut. "As economias da região Ásia Pacífico estão entre as economias de mais rápido crescimento em todo o mundo, e a liderança de Geoff na AACSB facilitará uma atmosfera de colegialidade e melhoria contínua entre as escolas de negócios da região, assegurando que elas estão preparando diplomados prontos para causarem um impacto positivo e duradouro".

A AACSB é a maior associação de educação em negócios e comemora mais de 100 anos de excelência na educação superior. A AACSB fornece garantia da qualidade, inteligência da educação em negócios e serviços de aprendizado e desenvolvimento para mais de 1.700 organizações e 840 escolas de negócios credenciadas em mais de 100 países e territórios. Seu escritório em Singapura é um dos três em todo o mundo, com os outros localizados em Amsterdã, na Holanda e em Tampa, na Flórida, EUA.

"Para mim tem sido um privilégio consolidar minha carreira na educação superior na região Ásia Pacífico", disse Perry. "Aprecio sinceramente a diversidade, a complexidade, as pessoas e a geopolítica da região e aproveito essa oportunidade de unir-me à AACSB quando elevamos a qualidade da educação em negócios e promovemos as importantes ligações entre a indústria e os acadêmicos".

Perry se uniu à Universidade de Tecnologia de Auckland como chefe da área de economia na Escola de Negócios da AUT em meados dos anos 90, assumindo várias posições de liderança até atingir a reitoria em 2010. Enquanto reitor, ele foi também o vice-reitor da Universidade, promovendo o crescimento e os esforços de desenvolvimento das estratégias. Sendo um acadêmico com muitas publicações, a experiência de Perry também inclui funções como professor convidado da Universidade da Câmara de Comércio Tailandesa (Tailândia) e como docente e pesquisador sênior da Universidade de Auckland. Os extensos compromissos de Perry como voluntário na AACSB incluem seu trabalho como mentor de credenciamento, na equipe de exame feito pelos pares e membro do comitê, facilitador e apresentador de eventos e atualmente como co-presidente da Força-Tarefa de Credenciamento de Negócios.

Perry tem doutorado (PhD) e mestrado em filosofia (MPhil) em economia da Universidade de Auckland, e diplomas de graduação e pós-graduação em economia, geografia e história. Ele é membro fundador da iniciativa Campeões para a Mudança (Champions for Change) na Nova Zelândia, a qual tem por objetivo acelerar a liderança inclusiva e diversificada no local de trabalho.

Como a maior aliança global de educação em negócios, a AACSB International (AACSB), conecta educadores, estudantes e empresas para a obtenção de um objetivo comum: criar a próxima geração de grandes líderes. Sinônimo dos mais altos padrões de excelência desde 1916, a missão da AACSB é promover a participação, acelerar a inovação e ampliar o impacto da educação em negócios. Para mais informações, visite o endereço aacsb.edu.

