A Abbott lança o autoteste Panbio HIV para oferecer mais rapidez, confiança e a discrição de um teste feito em casa

Os autotestes podem ajudar a superar algumas barreiras como o estigma associado ao teste de HIV, além de ampliar o diagnóstico e o acesso aos cuidados de saúde

Rápido, seguro e fácil de usar em casa, o autoteste Panbio HIV é um teste de ponta de dedo que detecta por meio de uma gota de sangue os anticorpos HIV-1 e HIV-2, entre 15 e 20 minutos

Panbio HIV é um teste rápido altamente preciso e confiável, demonstrando sensibilidade de 95,1% e especificidade de 99,6% quando utilizado por pessoas leigas não treinadas

SÃO PAULO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT) anuncia a chegada de seu autoteste Panbio HIV, uma opção de teste rápido para detecção do HIV que pode ser feito em casa e está disponível para compra em farmácias do Brasil, sem a necessidade de prescrição médica.

Apesar dos significativos avanços na detecção e no tratamento do vírus da imunodeficiência humana, também conhecido como HIV, o estigma e o medo de um diagnóstico positivo são as principais razões para que as pessoas evitem realizar o teste. Esta inovação oferece um autoteste confiável e preciso para atuar frente à epidemia de HIV, permitindo a detecção segura do vírus em locais com privacidade.

O autoteste Panbio HIV é um teste rápido que utiliza amostras de sangue coletadas por picada de dedo para a detecção de anticorpos HIV-1 e HIV-2, os dois tipos de vírus do HIV que podem se desenvolver em AIDS, e apresenta resultados entre 15 e 20 minutos. Também é capaz de identificar pacientes positivos até 14 dias antes dos testes de segunda geração. Vários estudos de revisão e metanálises demonstraram que a coleta de sangue para o autoteste de HIV é mais precisa em comparação à coleta de fluidos orais (saliva) para testes de diagnósticos rápidos.1-5

Durante a pandemia, o progresso contra o HIV diminuiu à medida que os esforços foram transferidos para outras áreas da saúde. "Agora é o momento de retomarmos a luta contra o HIV e os testes são o ponto de partida: sem diagnóstico, não há tratamento. E, por sua vez, sem que as pessoas infectadas sejam tratadas, elas não só adoecem como o vírus também continua sendo transmitido", comenta Daniela Veiga, Gerente Geral do negócio de Diagnósticos Rápidos da Abbott no Brasil. "A oportunidade de realizar o teste de forma conveniente e discreta na privacidade do lar pode diminuir ou até prevenir a transmissão do vírus, além de ser um incentivo para que as pessoas busquem rapidamente por tratamento e aconselhamento de profissionais de saúde", completa Daniela.

As metas globais para reduzir e acabar com o HIV estão se aproximando. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) tem a meta de diagnosticar 95% de todas as pessoas positivas para HIV, fornecer terapia antirretroviral para 95% dos diagnosticados e atingir a supressão viral para 95% dos tratados até 2030. E um teste rápido, seguro, confiável e acessível é fundamental para vencermos esta luta contra o HIV.

"Apesar dos avanços significativos feitos com o uso da terapia antirretroviral, podendo reduzir a carga viral de uma pessoa a níveis indetectáveis, as pessoas só podem fazer uso dela se souberem que são HIV-positivas, e para isso é necessário que o diagnóstico seja feito", afirma Dr. Oscar Guerra, Diretor Médico Regional da Divisão de Diagnósticos Rápidos da Abbott. "Um autoteste como o Panbio HIV é o primeiro passo para ajudar as pessoas a determinar seu status de saúde e buscar ajuda para obter os melhores tratamentos e apoio necessário," conclui.

Contribuições da Abbott para o combate ao HIV

O autoteste Panbio HIV traz consigo a herança de décadas de experiência da Abbott em pesquisa e diagnóstico de doenças infecciosas, desde o desenvolvimento do primeiro teste de HIV no mundo, lançado nos EUA em 1985, até o recente pioneirismo e liderança ao criar testes mais acessíveis durante a pandemia de COVID-19. Hoje, a Abbott disponibiliza uma variedade de testes de HIV, desde a detecção, monitoramento e rastreio do vírus, do laboratório ao ponto de tratamento.

Além disso, a Abbott mantém seu avanço científico em relação ao HIV. Por meio de seu trabalho global de vigilância viral, os cientistas da Abbott descobriram em 2021 um número excepcionalmente alto de pessoas na República Democrática do Congo com teste positivo para anticorpos do HIV, mas com contagem de carga viral baixa ou não detectável, e sem o uso de antirretrovirais de tratamento, chamados de controladores de elite do HIV. A descoberta pode ser a chave para uma cura no futuro. Além disso, anunciou a descoberta de um novo subtipo de HIV em 2019, sendo a primeira vez que um novo subtipo de HIV-1 foi descoberto desde os anos 2000. Logo após a descoberta, a Abbott disponibilizou esta nova sequência para toda a comunidade científica para avaliação do seu impacto nos testes de diagnósticos, tratamentos e vacinas em potencial.

O ônus global de pessoas que vivem com HIV não deve ser subestimado

HIV é o vírus que pode levar à síndrome de imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, e pode ser transmitido pelo contato sexual, pela exposição ao sangue infectado, determinados fluidos ou tecidos corporais como também pela mãe para o filho durante a gestação, parto ou amamentação.

Desde o início da epidemia de AIDS em 1981, cerca de 79 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV e estima-se que 37,7 milhões de pessoas vivem atualmente com o vírus no mundo.6 Deste grupo, 6 milhões não sabem que vivem com HIV, sendo o estigma a principal razão pela qual as pessoas evitam realizar o teste.

Por meio de autotestes mais acessíveis e convenientes, esta barreira que existe há muitos anos por conta do pedido de um teste de HIV via profissional de saúde pode ser eliminada, tornando mais fácil o acesso ao diagnóstico e ao tratamento por meio de terapia antirretroviral.

Além disso, a Abbott mantém seu apoio aos esforços de eliminação do HIV ao dispor de opções de testes de HIV para governos, profissionais de saúde e agora para consumidores.

Teste de HIV confiável, preciso e fácil de usar na privacidade de casa

O autoteste Panbio HIV é indicado para uso por pessoas leigas não treinadas no sentido de auxiliar no diagnóstico de infecção por HIV-1 ou HIV-2. O teste é capaz de identificar pacientes positivos até 14 dias antes dos testes de segunda geração7, ajudando a reduzir a transmissão por meio da detecção mais precoce. Em avaliações clínicas do autoteste, quando realizados por usuários leigos, o teste demonstrou 95,1% de sensibilidade e 99,6% de especificidade, já no ambiente profissional, o teste alcançou 100% de sensibilidade e 99,9% de especificidade.

O kit Panbio HIV contém instruções para uso, dispositivo, solução tampão, lanceta e outros itens necessários para o uso e o descarte com segurança. Para iniciar o teste, uma amostra de sangue por meio de picada de dedo é coletada e transferida por um conta-gotas para o local de reação do dispositivo, onde é misturada com uma gota da solução.

Os resultados são disponibilizados entre 15 e 20 minutos e exibidos no dispositivo seguindo as instruções fornecidas. Um resultado positivo deverá ser confirmado por um profissional de saúde com uso de teste confirmatório apropriado.

O autoteste Panbio HIV não é indicado para uso como um teste de triagem de HIV para os casos de doação de sangue.

O teste está já disponível para compra em farmácias do Brasil e para saber mais sobre este e outros produtos da linha Panbio da Abbott, acesse.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

Referências:

Figueroa, C. Confiabilidade dos testes diagnósticos rápidos do HIV para autoteste em comparação com os testes realizados por profissionais de saúde: revisão sistemática e meta-análise. Lancet HIV 2018; 5:e277-90; 24 de abril de 2018. https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(18)30044-4/fulltext Tonen...Wolyec, S. Avaliação de campo de sangue capilar e autotestes de HIV com fluido oral na República Democrática do Congo . https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239607 Pant Pai, N. Comparação cabeça-a-cabeça da precisão de um teste rápido de HIV ponto de cuidado com amostras orais versus sangue inteiro: uma revisão sistemática e meta-análise. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22277215/ Stekler, J. Precisão relativa de soro, sangue inteiro e testes de HIV de fluido oral entre homens de Seattle que fazem sexo com homens. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24342471/ Jaspar, M. Teste de HIV-1/-2 de sangue por punção digital são mais sensíveis do que os testes de HIV feitos em casa baseados em fluidos orais. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24971842/. UNAIDS Global HIV & AIDS statistics fact sheet. https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet Rosenberg NE, Pilcher CD, Busch MP, Cohen MS. How can we better identify early HIV infections? Curr Opin HIV AIDS. 2015 Jan;10(1):61-8. Doi: 10.1097/COH.0000000000000121. PMID: 25389806; PMCID: PMC4490585.

PANBIO HIV SELF TEST, registrado na Anvisa sob o número: 10071770930.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/271488/Abbott_Logo.jpg

FONTE Abbott

SOURCE Abbott