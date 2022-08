A abertura da China International New Energy Digital Expo 2022 está chegando

PEQUIM, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Organizada pelo CCPIT-China Council for the Promotion of International Trade e realizada pela CIEC HAIHUA International Exhibition Co., Ltd. para a promoção do comércio internacional, a China International New Energy Digital Expo 2022 fará a sua abertura online na CCPIT Cloud Exhibition Platform.

A exposição será realizada entre os dias 22 e 31 de agosto de 2022 (horário de Pequim) e mais de 400 empresas chinesas estarão online preparadas pra negociar com empresas internacionais.

China International New Energy Digital Expo 2022

A exposição adota uma combinação de formatos offline e online e um modelo inovador de serviço de exposições, mantendo as vantagens da comunicação em tempo real e ultrapassando as limitações geográficas, combinando com a precisão exclusiva da exposição offline para corresponder com os clientes profissionais. Sejam bem-vindos para conhecer o stand A1.35 na Intersolar South America 2022,aproveitem esta valiosa oportunidade para realizar negociações comerciais com mais empresas chinesas e desenvolver uma cooperação profissional!

Esta exposição abrange as principais indústrias, como módulos solares, inversores, pilhas de carregamento e veículos de nova energia. São 7 áreas de exposição e mais de 400 expositores, espera-se que mais de 400 expositores da Europa, América Latina, Sul da Ásia e outras regiões importantes da indústria de energia e milhares de visitantes profissionais participem da exposição. Durante o mesmo período, a exposição também realizará uma série de reuniões online de matchmaking. Empresas globais são bem-vindas a participar e aguardamos a sua participação neste novo evento do setor de energia!

https://newenergy.ccpit-expo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1880909/image_1.jpg

FONTE CIEC HAIHUA International Exhibition Co., Ltd.

