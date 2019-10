A Academia Brasileira de Eventos e Turismo encerra com sucesso o Ciclo de Palestras - "Mercado de Trabalho"

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 07 de outubro, aconteceu o último Seminário Educacional do Ciclo de Palestras "Mercado de Trabalho" com o Tema "Retrospectivas 2019 e Perspectivas para 2020", onde os palestrantes das empresas, apresentaram um resumo do que aconteceu este ano e o que esperam para o próximo.

O Seminário foi apresentado pelo Presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, no Centro de Convenções Rebouças, e contou com os seguintes palestrantes:

ALEXANDRE SAMPAIO - Presidente da FBHA - (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação)

MARCO FERRAZ - Presidente Executivo da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros)

BRUNO CORDARO - Gerente Comercial da MSC Cruzeiros

MARLENE MATIAS - Prof.ª Dra. da Universidade São Judas

Estiveram presentes o diretor da Academia, Sergio Junqueira Arantes, e o acadêmico Prof. Dr. Mario Beni.

O Evento é destinado à cadeia produtiva integrante do comércio de bens e serviços, área acadêmica (alunos e professores das instituições de ensino do setor) e ao público em geral.

As universidades presentes foram: Anhembi Morumbi, São Judas, Unip Vergueiro e Senac Aclimação, com seus respectivos professores.

A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, continuará com o Ciclo de Palestras "Mercado de Trabalho" em 2020 com temas inéditos.

Fique atento à Programação de 2020 em nosso site: http://academiaeventosturismo.org.br/

FONTE Academia Brasileira de Eventos e Turismo

