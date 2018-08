A ADAB Solutions lança a FICE, a primeira plataforma islâmica de negociação de criptomoedas

UMM AL QUWAIN, Emirados Árabes Unidos, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A empresa ADAB Solutions, sediada nos EAU está lançando a primeira plataforma islâmica de negociação de criptomoedas (FICE - First Islamic Crypto Exchange), a qual é muito exclusiva por ser atualmente a única plataforma de negociação de criptomoedas em conformidade com a lei islâmica, a Sharia.

ADAB Solutions presents the FICE - First Islamic Crypto Exchange. The project aims to create a cryptocurrency platform and services that comply with the norms of Shariah, working based on the high moral and cultural values of Islam and provide an access to all users of the crypto-economics. The company is willing to show that cryptocurrencies can be safe, appropriate and reliable. ADAB Solutions business operations are Shariah compliant, which means that they guarantee the appropriate way of doing business and help to overcome ethical uncertainty regarding the admissibility of working on the crypto market.

Este projeto dá acesso ao setor financeiro tecnologicamente inovador para 1,8 bilhão de muçulmanos que habitam o planeta. A FICE criará uma plataforma de negociação de criptomoedas confiável, a qual se tornará uma solução universal para o envolvimento dos muçulmanos e dos usuários do sistema financeiro islâmico no mercado criptográfico. Este será o primeiro projeto que permite que transações de criptomoedas sejam feitas de acordo com os princípios do sistema financeiro islâmico e estará aberto para todos os usuários, independentemente da religião.

Conforme o RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO ISLÂMICO DE 2017 da Thomson Reuters, a criptoeconomia é uma das principais áreas inovadoras no campo do sistema financeiro islâmico. Entretanto, a grande variedade de contradições neste mercado e a posição ambígua da comunidade muçulmana com relação à admissibilidade dos investimentos neste mercado, deram origem a uma atitude de distanciamento e de espera dos investidores muçulmanos. Através da aderência às altas exigências morais estabelecidas pela comunidade Sharia, a empresa utilizará o Conselho Consultivo Sharia interno, representado por especialistas internacionais da Sharia, para assegurar que a atividade da FICE esteja sempre de acordo com os princípios da Sharia. Estes novos padrões estabelecidos pela FICE garantirão melhoria na qualidade dos ativos em negociação, bem como melhoria na inclusão de entusiastas e negociantes muçulmanos das criptomoedas.

"As ideias que correspondem às normas da Sharia são baseadas no valor material compreensível, têm uma clara estratégia de negócio, e isso nos permite afirmar com confiança que os projetos halal são incomparavelmente mais seguros e bem-sucedidos do que os lindos cartazes de várias iniciativas de criptomoedas", disse o fundador e CEO da ADAB Solutions, Timur Turzhan. "Investindo na FICE, você não estará somente apoiando o necessário e oportuno projeto para a comunidade muçulmana Ummah de todo o mundo, mas também fará uma valorosa aquisição que pode gerar um lucro razoável. Nossa equipe é dedicada ao seu trabalho e fará tudo que for possível para alcançar todos os objetivos estabelecidos".

A ADAB Solutions é uma empresa registrada na jurisdição dos EAU. A empresa tem por objetivo fornecer soluções para atrair a comunidade muçulmana para a criptoeconomia.

Para saber mais sobre o projeto, entre em contato com Timur Turzhan no telefone +971-4-5610950, ou pelo e-mail timur.turzhan@adabsolutions.com, ou visite o Web Site no endereço http://www.adabsolutions.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/732456/ADAB_Solutions_First_Islamic_Crypto_Exchange.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732455/ADAB_Solutions_Logo.jpg

FONTE ADAB Solutions

Related Links

http://www.adabsolutions.com/