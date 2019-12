A Adjust simplifica o gerenciamento de campanhas; combate fraudes em meio ao crescimento dos gastos com anúncios mobile em 2019

A Adjust teve um crescimento substancial em 2019. Lucrativa desde 2015, a empresa levantou quase US$ 230 milhões — uma das maiores rodadas de financiamento na Europa este ano — para sua expansão no Sudeste Asiático, Japão, Israel e Oriente Médio. Isso inclui os escritórios recém-abertos em Tel Aviv e Bangalore.



A Adjust também usará o capital para desenvolver seu pacote de produtos, com o objetivo final de fornecer aos profissionais de marketing uma plataforma única para todas as suas necessidades.

"Cada vez mais, as marcas estão optando por uma estratégia voltada para o mobile -- definida por dados, entregue por aplicativos e habilitada por vários pontos de contato", afirmou Christian Henschel, cofundador e CEO da Adjust. "Estamos na direção dessa dinâmica emocionante ao mesmo tempo que estamos correndo atrás da nossa ambição de nos tornar o maior motor de crescimento da indústria".

Em 2019, a Adjust fez progressos significativos para tornar o marketing mais simples, inteligente e seguro, incluindo:

A redução de fluxos de trabalho repetitivos por meio da automação: Como mais um passo na estratégia para simplificar o gerenciamento de campanhas multicanais, a Adjust concluiu a aquisição da plataforma de agregação de dados Acquired.io .

Como mais um passo na estratégia para simplificar o gerenciamento de campanhas multicanais, a Adjust concluiu a aquisição da plataforma de agregação de dados . Ações para combater ataques de bot in-app: Os bots são programados para realizar eventos no aplicativo. Como eles imitam o comportamento humano, esse tipo de fraude se tornou uma dos mais difíceis de combater. Em janeiro, a Adjust adquiriu a premiada startup de cibersegurança Unbotify , que usa machine learning para detectar bots em tempo real.

Os bots são programados para realizar eventos no aplicativo. Como eles imitam o comportamento humano, esse tipo de fraude se tornou uma dos mais difíceis de combater. Em janeiro, a Adjust adquiriu a premiada startup de cibersegurança , que usa machine learning para detectar bots em tempo real. A consolidação do investimento no Japão: O Japão é classificado consistentemente como um dos grandes gastadores na economia dos aplicativos, sendo responsável por 26% da receita mobile na região APAC em 2018. A Adjust consolidou seu investimento no Japão formando parcerias estratégicas com as agências de marketing japonesas CyberZ e Adways em 2019, adquirindo suas respectivas ferramentas de atribuição: Force Operation X (F.O.X) e PartyTrack.

A empresa também aumentou seu quadro de funcionários para 400 ao redor mundo, contratando mais de 170 novos funcionários no ano passado. Além disso, o Adjust rastreou 12 mil novos aplicativos, incluindo Fandango, TomTom, Voi, Standard Chartered e Weight Watchers.

A fraude de anúncios continua a ser uma ameaça constante no setor mobile

O crescimento da indústria mobile é enfraquecido pela constante ameaça da fraude de anúncios. Estimam-se que as fraudes cheguem a US$ 42 bilhões dos dólares destinados a anúncios em 2019. Resolver esse problema é uma prioridade para a Adjust desde o lançamento das suas primeiras ferramentas mobile de prevenção contra fraudes em 2016.

Este ano, a empresa global de tecnologia rejeitou quase 200 milhões de instalações de aplicativos fraudulentas, economizando para seus clientes um total de US$ 450 milhões em gastos com anúncios e permitindo que eles reinvestissem em canais que agregam valor real. Ao continuar a adaptar seu produto para combater os mais recentes tipos de fraude de anúncios mobile, a Adjust ajuda os profissionais de marketing a manter seus dados limpos.

"A prevenção contra fraudes é um desafio crucial que está ganhando cada vez em importância para muitos dos 30 mil aplicativos com os quais trabalhamos em todo o mundo", disse Paul H. Müller, cofundador e CTO da Adjust. "Em 2020, nossa missão permanecerá a mesma: ajudar a manter o ecossistema honesto e aberto por meio de educação e colaboração."

Para se informar sobre os últimos comunicados e conhecer as últimas pesquisas, visite página de mídia da Adjust e siga @adjustcom no Twitter.

Sobre a Adjust

A Adjust é líder de indústria em medição mobile, prevenção contra fraudes e cibersegurança. Nascida no coração da economia mobile e sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa SaaS com operação global tem hoje 15 escritórios ao redor do mundo.

Ao tornar o marketing mais simples, inteligente e seguro, a Adjust permite aos profissionais de marketing, que baseiam suas decisões em dados, construir os aplicativos mais bem-sucedidos do mundo. A Adjust é parceira de marketing de todas as plataformas mais importantes. No total, mais de 30 mil aplicativos, inclusive marcas globais como NBC Universal, Procter & Gamble, Pinterest e Tencent Games, já implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar o desempenho.

FONTE Adjust GmbH

