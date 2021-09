A adoção de medidas para garantir o funcionamento adequado dos Jogos Nacionais pela Xi'an acelera a adoção de estilos de vida saudáveis em toda a comunidade local

Em preparação para o maior e mais importante evento esportivo da China, a cidade projetou e construiu o Centro de Esportes Olímpicos de Xi'an, que consiste em um estádio principal com capacidade para 60 mil espectadores e dois pavilhões que estão em total conformidade com os padrões internacionais e preserva as características únicas da cidade. O projeto foi concluído em 964 dias. O Centro de Esportes Olímpicos não é apenas o primeiro estádio inteligente do país que conta com total cobertura da rede 5G, mas também o único estádio chinês a figurar na lista dos dez melhores estádios do mundo em 2020.

Para os 14º Jogos Nacionais, Xi'an criou um total de 30 comitês da competição. Eles constroem as instalações de eventos de acordo com os padrões olímpicos e esclarecem as regras do evento, garantindo que os atletas possam trabalhar arduamente na arena de forma justa e equitativa e se esforcem para ganhar o ouro e a prata. Fora do estádio, a cidade está garantindo essa competição, estabelecendo o seu novo ritmo, que será cada vez mais elevado, mais rápido, mais forte e mais bonito.

Contando com seus abundantes recursos naturais, em particular com as vizinhas Montanhas Qinling e três rios que as atravessam, a cidade construiu uma rede de 293 quilômetros de vias verdes em apenas um ano, conectando 103 áreas ecológicas, 42 áreas culturais e históricas, bem como 109 paradas de descanso, todas formando um ecossistema urbano verde pelo qual os habitantes locais podem passear. O objetivo é criar um corredor ecológico verde que aproveite plenamente a riqueza de recursos naturais da cidade e sirva como um novo local onde os residentes e os visitantes possam caminhar ou se exercitar.

Xi'an espera promover a próxima etapa do desenvolvimento econômico da cidade por meio da realização dos jogos, com o objetivo de criar uma cidade mais aberta, inclusiva e vibrante.

Fonte: Governo Municipal de Xi'an

FONTE Xi'an Municipal Government

