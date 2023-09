A Adyen emitiu mais de dois bilhões de tokens de rede ativos, marcando um crescimento de 2.200% na tecnologia desde 2020

Com o aumento dos pagamentos digitais após a pandemia, a tokenização de rede emergiu como uma tecnologia essencial para aumentar as taxas de autorização e reduzir fraudes em pagamentos

AMSTERFAM, 12 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: Adyen), a plataforma de tecnologia financeira global preferida das principais empresas, já emitiu mais de dois bilhões de tokens de rede ativos. Este marco mostra que a Adyen está abrindo caminho para que as empresas adotem a inovação da tokenização de rede, que converte números de cartão regulares em tokens seguros e não sensíveis.

A segurança continua a ser uma prioridade máxima para as empresas, mas isto já não precisa de ser feito à custa da experiência do cliente. Através da tokenização de rede, as empresas viram um aumento médio de 3% nas taxas de autorização, o que equivale a um aumento multimilionário na receita todos os meses. Como os tokens de rede são mais baratos de processar do que o pagamento com cartão PAN, as empresas podem reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar as taxas de aprovação de transações e receitas. Isso é especialmente transformador para empresas digitais ou de assinatura que oferecem aos clientes recursos de "salvar detalhes do cartão", tornando mais fácil do que nunca fazer compras online.

O rápido crescimento dos pagamentos digitais e do comércio eletrônico nos últimos anos, acelerado ainda mais pela pandemia de COVID-19, resultou num aumento impressionante da fraude nos pagamentos. A própria pesquisa da Adyen revela que 39% das empresas relatam um aumento nas tentativas de fraude nos últimos 12 meses, enquanto apenas 60% possuem sistemas antifraude eficazes implementados. Com a fraude de pagamentos se tornando um desafio crítico para os negócios em todos os setores, a tokenização de rede é fundamental para criar um futuro de pagamentos on-line seguros e fáceis.

"A network tokenization (tokenização de rede) é uma ferramenta poderosa", afirma Trevor Nies, chefe global de digital da Adyen. "Isso traz o benefício duplo de reforçar a segurança do cliente, ao mesmo tempo que aumenta as taxas de autorização e, portanto, a receita para as empresas. Com a tecnologia da Adyen, que suporta os principais esquemas de cartões, vemos que cada vez mais empresas percebem o potencial dos tokens de rede".

A tokenização de rede é uma tecnologia emergente e, como tal, nem todos os emitentes a suportam atualmente. Para resolver esse desafio, a Adyen oferece otimização de token de rede que usa aprendizado de máquina para escolher entre um token de rede ou pagamento PAN e aumentar as taxas de autorização. Isso gera um aumento adicional de 1% nas taxas de autorização para empresas.

Para saber mais, leia nosso blog sobre tokenização de rede.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Ayden tem clientes como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

Sobre o Relatório de Varejo Global da Adyen

O Relatório Global de Varejo inclui insights de uma pesquisa on-line com 12 mil comerciantes em 26 países diferentes e 36 mil consumidores, realizada pela Censuswide e pela Opinium entre fevereiro e março de 2023.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen Inc.

SOURCE Adyen Inc.