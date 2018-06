A Aggreko celebra contrato para gerador a gás da próxima geração para redução de custos

LONDRES, 26 de junho de 2018 /PRNewswire/ --

Novo contrato para gerador a gás da próxima geração (NGG – next generation gas generator) movido a gás liquefeito de petróleo (GLP)

Projetado para poupar US$ 6 milhões aos cofres de St. Croix, uma das Ilhas Virgens, em dois anos

Solução com baixas emissões em conformidade com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos

A Aggreko, fornecedora global de energia modular e móvel, tem o prazer de anunciar um novo contrato na ilha de St. Croix, o qual fornecerá 20 MW de energia flexível e confiável através de um gerador a gás da próxima geração movido a GLP em 60 Hz.

Essa solução deverá proporcionar uma economia de US$ 6 milhões aos cofres da ilha nos dois primeiros anos, resultando em economia com eletricidade para os usuários finais.

A solução de geração será composta de módulos de energia de 1,2 MW para maximizar a confiabilidade, eficiência e flexibilidade do sistema, enquanto fornece energia para aproximadamente 26.000 clientes. O fornecimento variará uniformemente para cobrir as mudanças no lado da demanda nos horários do dia e da noite, utilizando o projeto de energia modular da Aggreko para assegurar que as residências e as empresas tenham acesso à energia confiável.

A solução da Aggreko substitui um gerador de energia já existente, o qual está desligado desde que ficou danificado devido à falha de um componente mecânico. A usina de energia de 20 MW estará em conformidade com todas as exigências locais e federais da EPA em relação às emissões, incluindo um sistema de monitoramento contínuo das emissões. A recente incorporação do GLP combustível na ilha está proporcionando a St. Croix um combustível com queima mais limpa e custo mais baixo de geração quando comparado ao óleo diesel.

Celebrada com a Autoridade de Água e Energia das Ilhas Virgens (VIWAPA - Virgin Islands Water & Power Authority) esta solução de Gerador NGG movido a GLP inclui um contrato de US$ 23,8 milhões com duração de 36 meses.

A Diretora-Gerente da Aggreko para a América Latina e Caribe, Ana Amicarella, disse:

"Na medida em que os mercados de energia continuam a passar por profunda transformação em busca de redução nos custos de geração e alternativas com emissões mais baixas, tanto a Aggreko quanto nossos clientes temos que responder rapidamente. Nosso novo contrato para gerador NGG movido a GLP em St. Croix é um exemplo desta resposta".

"Esta solução modular e flexível vai assegurar maior eficiência energética, em linha com as necessidades exclusivas da ilha – onde a demanda pode mudar em até 40% entre o dia e a noite. Assim, conseguimos diminuir os custos da energia para o usuário final, enquanto fornecemos uma solução robusta e confiável para assegurarmos um fornecimento de energia estável".

O Diretor-Executivo e CEO da VIWAPA, Lawrence Kupfer, disse:

"A usina de energia a gás de 20 MW da Aggreko vai aumentar a capacidade em St. Croix e fornecer energia crucial para mantermos o fornecimento nas empresas e residências. A flexibilidade fornecida pela solução inovadora da Aggreko combina perfeitamente com as características exclusivas da nossa ilha. Esta solução NGG substituirá uma unidade menos eficiente e nos ajudará a gerar uma economia líquida de aproximadamente US$ 6 milhões durante o período de dois anos".

Para mais informações, visite nosso Web Site: aggreko.com

