A Aliança Contra Resíduos de Plástico Lança o Pacote Completo de «Regras de Ouro do Design» para Combater Resíduos de Plástico

PARIS, 16 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Com uma visão comum de um mundo onde nenhum resíduo de plástico acabe na natureza - terra ou mar - a Aliança de Ações contra Resíduos de Plásticos do The Consumer Goods Forum (CGF) anuncia hoje o mais recente passo fundamental dado pelos membros da Aliança para transformar a relação da indústria com as embalagens plásticas. As 42 empresas membros da Aliança publicaram as últimas sete «Regras de Ouro do Design», que surgem na sequência do lançamento das primeiras duas séries em dezembro de 2020. Os membros da Aliança assumem um compromisso com as regras individuais após a identificação e priorização de oportunidades em seus portfólios de embalagens, que podem ter um impacto específico e valioso.

Guiada pela visão da Fundação Ellen MacArthur para uma Nova Economia do Plástico, que o CGF assinou em outubro de 2018, a Aliança está empenhada em dirigir o progresso no sentido de alcançar uma economia circular. Nesse sentido, a Aliança estabeleceu, em seu lançamento no ano passado, sua visão do progresso consagrada em quatro principais prioridades: redesign das embalagens, desenvolvimento de uma estrutura para programas de Responsabilidade Estendida dos Produtores (EPR) otimizados, promovendo a inovação na reciclagem e liderando novos programas em mercados avançados e de transição para aumentar as percentagens de reciclagem.

Avançando em sua primeira prioridade, os membros da Aliança concluíram agora a série completa das «Regras de ouro do design» para o design de embalagens de plástico criadas para acelerar o progresso no sentido de usar menos e melhor plástico. Este conjunto de compromissos voluntários, independentes e calendarizados criarão um valor considerável para a indústria e o sistema mais extenso, e criar o impulso necessário para alcançar as mudanças de design adicionais necessárias para atingir os objetivos estabelecidos no Compromisso Global da Nova Economia do Plástico.

As mais recentes regras do design focam em eliminar as embalagens de plástico desnecessárias, reduzindo o espaço vazio e as sobrembalagens, bem como aumentar o valor da reciclagem em vários tipos de plástico, incluindo embalagens termoformadas PET, embalagens de consumo flexíveis e PEAD e PE rígido. As embalagens de plástico business-to-business também serão visadas, com a eliminação de todas as embalagens desnecessárias que não chegam até ao consumidor. As regras também abrangem o uso de instruções de reciclagem claras e corretas na embalagem, o que ajudará os consumidores a garantirem que a embalagem é selecionada para a solução de fim de vida útil adequada. As duas primeiras regras na série, publicadas em dezembro de 2020, tinham como foco aumentar o valor da reciclagem de garrafas PET e remover elementos problemáticos da embalagem, como negro de fumo, PVC (cloreto de polivinil) e EPS (poliestireno expandido), que complicam o processo de reciclagem.

As Regras de Ouro do Design se baseiam nas diretrizes de design de especialistas mais adotadas, diretrizes de design de varejistas, conselhos publicados por organismos conceituados, trabalho de Pactos para o Plástico e legislação nacional específica, e foram adaptadas por especialistas das empresas-membro que fazem parte do fluxo de trabalho de design. Ao longo do processo, o fluxo de trabalho foi suportado por um painel de especialistas independentes de todo o mundo que forneceram orientações sobre a redação das regras, bem como quando foram criadas exceções, oferecendo sugestões para soluções técnicas.

Os membros da Aliança de todo o mundo, com uma receita compartilhada de mais de um trilhão de euros e representando mais de 10 por cento do mercado mundial de embalagens plásticas, se comprometeram a adotar essas regras na medida do possível até 2025. Foi pedido aos membros que se comprometessem voluntariamente a implementar estas mudanças de design até 2025 e a comunicar anualmente o progresso, em um processo alinhado com o Compromisso Mundial da Nova Economia do Plástico. Os detalhes sobre o que essas nove regras envolvem e quais membros as adotaram estão disponíveis no site da Aliança.

Essas ações no design são supervisionadas pela liderança da Aliança. A Aliança é patrocinada no Conselho do CGF por Alan Jope, CEO da Unilever e Galen Weston, Presidente Executivo da Loblaw Limited. Seu Comitê Diretor é copresidido por Barry Parkin, Diretor de Compras e Sustentabilidade da Mars, Incorporated e Robert Nicol, Vice-presidente de Assuntos Corporativos da Walmart no Canadá.

Ron Delia, CEO, Amcor, disse «A Amcor recebe as Regras de Ouro do Design como um modelo compartilhado que ajudará a aumentar as percentagens de reciclagem e ajudará a reduzir os resíduos no ambiente. Estas regras estão totalmente alinhadas com os compromissos da Amcor para desenvolver todos nossos produtos para serem recicláveis ou reutilizáveis até 2025. Temos orgulho em que muitos de nossos produtos já respeitem estes padrões líderes do setor e continuamos inovando as soluções de embalagens responsáveis de que nossos clientes necessitam para progredirem em suas jornadas de sustentabilidade.

Galen Weston, Presidente Executivo, Loblaw Companies Limited, disse «As Regras de Ouro do Design oferecem a nossa indústria a clarividência para impulsionar a circularidade e lidar com a poluição criada pelo plástico. É nosso dever liderar, estabelecer parcerias e solicitar urgência para que estas mudanças de design fundamentais se tornem a norma na indústria. Sistemas mais inteligentes começam com escolhas de materiais mais inteligentes».

James Quincey, Presidente e CEO, The Coca-Cola Company, disse «A implementação das Regras de Ouro do Design da CGF na The Coca-Cola Company é um exemplo da estreita colaboração entre a empresa e as principais partes interessadas para promover uma transformação positiva.Quer seja um exemplo local, como a nova garrafa 100% PET sem rótulo para a marca de água mineral natural I LOHAS no Japão, ou um objetivo global, como o novo objetivo de redução de plástico virgem que estabelecemos este ano, estamos desenvolvendo nossas embalagens e criando soluções para impulsionar a circularidade.»

Alan Jope, CEO, Unilever, disse «As Regras de Ouro do Design da CGF são um momento decisivo para nossa indústria, à medida que tentamos promover a reciclagem em todo o mundo e manter o ambiente livre de resíduos de plástico. Nossos membros já desenvolveram inovações de primeira linha para garantir que os produtos são recicláveis, mas temos de ir mais longe e mais depressa. Estes padrões compartilhados ajudarão a promover um melhor design das embalagens, aumentar a ação coletiva e acelerar o progresso rumo a um modelo circular.»

As 42 empresas membros da Aliança de ações contra os resíduos de plásticos são: Grupo ALDI SOUTH, Amcor, Barilla, Bel Group, Beijing Hualian Group, Carrefour, The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive, Danone, Dairy Farm, Essity, Ferrero, Grupo AlEn, Grupo Bimbo, GSK, Henkel, ICA, Jerónimo Martins, Johnson & Johnson Consumer Health, Kao Corporation, Land O'Lakes, Lenta, L'Oréal, Loblaw Companies Limited, Mars, Incorporated, McCain Foods, Merck Animal Health, Mondelēz International, Nestlé, NTUC Fairprice, PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt, Refresco, Rewe Group, Sainsbury's, SC Johnson, SIG Combibloc Group, Tetra Pak, Unilever PLC, Walgreens Boots Alliance e Walmart.

Sobre a Aliança de ações contra os resíduos de plásticos do The Consumer Goods Forum

A Aliança de ações contra os resíduos de plásticos do The Consumer Goods Forum ("CGF") foi fundada em 2020 com o objetivo de desenvolver uma abordagem mais circular para o desenvolvimento e processamento de embalagens plásticas na indústria de bens de consumo. O desenvolvimento da Aliança se baseia no endosso do CGF de 2018 à Nova Economia do Plástico da Fundação Ellen MacArthur. Como um grupo liderado por um CEO de 42 varejistas e fabricantes comprometidos e inovadores, a visão da Aliança de acelerar o progresso em direção à Nova Economia do Plástico é incorporada por seus objetivos centrais para que os membros trabalhem na implementação de medidas de impacto graças a colaborações de múltiplas partes interessadas que contribuirão para que a circularidade passe a ser a norma na indústria. Para obter mais informações sobre o trabalho do CGF na redução dos resíduos de plástico, visite www.tcgfplasticwaste.com.

Sobre The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum ("CGF") é uma rede industrial global baseada na igualdade gerenciada por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e normas úteis para a indústria de bens de consumo por todo o mundo. Reúne os CEOs e gerentes seniores de cerca de 400 varejistas, produtores, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade da indústria em termos geográficos, de tamanho, formato e categoria de produtos. Suas empresas associadas têm vendas combinadas de 3,5 trilhões de euros e empregam, diretamente, quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. Ele é gerenciado por seu Conselho de Administração, que inclui 58 CEOs de varejo e produtores. Para mais informações, visite: www.theconsumergoodsforum.com.

