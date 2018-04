A "alternativa aos antibióticos" da empresa holandesa de biotecnologia Micreos vence a final do concurso Ideias da Europa

HAIA, Holanda, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- No icônico Hall of Knights, lotado pelo público e formadores de políticas, a "alternativa sustentável aos antibióticos", da empresa holandesa de biotecnologia Micreos, foi escolhida como a inovação mais relevante da Europa na final do concurso Ideias da Europa da UE. Ideias da Europa é uma iniciativa europeia que promove inovações sustentáveis direcionadas a abordar os desafios globais.

Finalists Ideas From Europe 2018, Hall of Knights, The Hague, The Netherlands

Na presença da Sra. Elsbieta Bienkowska,comissária europeia de mercado interno, indústria, empreendedorismo e PMEs (pequenas e médias empresas) e da Sra. Mona Keijzer, secretária de estado de assuntos econômicos e políticas climáticas, 12 finalistas apresentaram suas inspiradoras inovações para enfrentar desafios globais, como os desafios dos cuidados com a saúde, mudança climática, imigração, intimidação (bullying), desperdício de alimentos, extinção de espécies e energia renovável. O público e os formadores de políticas presentes no Knights Hall então escolheram sua inovação mais impactante.

Com a tecnologia de endolisinas da Micreos é possível, pela primeira vez, matar apenas as bactérias indesejáveis, independente da resistência aos antibióticos. Ao contrário dos antibióticos existentes ela deixa intactas as bactérias benéficas – essenciais para a saúde – preservando o microbioma.

O CEO da Micreos, Mark Offerhaus, disse: "A resistência aos antibióticos é um enorme problema global. Já conseguimos ajudar mais de 50.000 pessoas que sofriam de doenças dermatológicas inflamatórias como eczema, acne e rosácea e infecções de ferimentos causadas pela bactéria Staphylococcus aureus, incluindo a resistente MRSA, porém milhões de pessoas podem e deveriam ser beneficiadas. Os pacientes e os formadores de políticas necessitam assumir suas responsabilidades. Não há necessidade de esperar e não há tempo a perder".

Assista à apresentação na final feita pelo CEO da Micreos Mark Offerhaus: https://youtu.be/J2gGTZ6Fcrs

Ideias da Europa

Ideias da Europa é uma plataforma europeia direcionada à promoção do desenvolvimento de ideias para os principais desafios da sociedade. O conceito por trás da iniciativa Ideias da Europa é o de que o envolvimento do público em geral pode impulsionar inovações revolucionárias relevantes (http://www.ideasfrom.eu).

Sobre a Micreos

A Micreos (http://www.micreos.com) desenvolve tecnologia de endolisina e bacteriófaga que permite a eliminação direcionada somente das bactérias indesejáveis. A empresa é considerada como líder neste novo e empolgante campo. A Micreos opera seu próprio centro de produção e P&D para endolisinas em Bilthoven (saúde humana) e para bacteriófagos (segurança alimentar) em Wageningen. A empresa trabalha com a ETH Zurich e com inúmeros centros médicos e tecnológicos, incluindo o Centro Médico Erasmus (Roterdã), o Laboratório de Saúde Pública Kennemerland, os Centros Dutch Burn (Beverwijk) e muitos outros. Gladskin é uma marca da Micreos Human Health (http://www.gladskin.com).

Para obter mais informações: Dirk de Meester: +31-6-46048503 - d.demeester@micreos.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/682961/Ideas_from_Europe_Finalists.jpg

FONTE Micreos

SOURCE Micreos

Related Links

http://www.micreos.com